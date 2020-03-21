Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,
En güvenli yer uzay istasyonu
ABD’deki Colorado Boulder Üniversitesi’nin BioServe Uzay Teknolojileri’nde görevli bilim insanları koronavirüs salgınında en güvenli yerin Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) olduğunu söyledi.
Uyguladıkları denetimlerin herhangi bir salgının gerçekleşmesini engellediğini söyleyen uzmanlar “Ekip, UUİ’ye gönderilmeden önce karantinaya alınıyor ve muhtemel belirtiler için teste tabi tutuluyor” dedi.
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