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Dünya
Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

En güvenli yer uzay istasyonu

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En güvenli yer uzay istasyonu
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ABD’deki Colorado Boulder Üniversitesi’nin BioServe Uzay Teknolojileri’nde görevli bilim insanları koronavirüs salgınında en güvenli yerin Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) olduğunu söyledi.

Uyguladıkları denetimlerin herhangi bir salgının gerçekleşmesini engellediğini söyleyen uzmanlar “Ekip, UUİ’ye gönderilmeden önce karantinaya alınıyor ve muhtemel belirtiler için teste tabi tutuluyor” dedi.

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