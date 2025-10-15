En güçlü pasaportlar listesi açıklandı! Bir ilk yaşandı: ABD ilk 10 sıralamasında yok

Haberin Devamı

Sınırlar değişmiyor ama pasaportların gücü değişiyor. 2025 Henley Pasaport Endeksi, dünya sahnesindeki yeni güç dengesini gözler önüne serdi. Rapora göre, ABD pasaportu tarihinde ilk kez, ilk 10 listesinin dışında kalırken Asya ülkeleri zirveye yerleşti. Bu tablo, yumuşak güç dengelerinin Batı’dan Doğu’ya kaydığının da en somut göstergesi oldu.



ABD PASAPORTU İÇİN BİR İLK

Henley Pasaport Endeksi, ABD pasaportunun bu yıl ilk kez, 'ilk 10 listesinden' tamamen düştüğünü açıkladı.



Güçlü pasaport listesinin başına ise Asya ülkeleri yerleşti. Singapur 193 ülkeye vizesiz erişimle ilk sırada yer alırken, onu 190 ülke ile Güney Kore ve 189 ülke ile Japonya izliyor.

Haberin Devamı

2014’te ABD 1. sıradaydı; 2025 Temmuz’unda hâlâ ilk 10’daydı. Peki bu düşüş neden hızlandı?

Bunun nedeni bir dizi vize düzenlemesi. Nisan ayında Brezilya, karşılıklılık olmadığı gerekçesiyle ABD, Kanada ve Avustralya vatandaşlarının vizesiz giriş hakkını kaldırdı. Çin ise Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine vize muafiyeti tanırken ABD’yi listeye dahil etmedi.

Papua Yeni Gine ve Myanmar da giriş politikalarını değiştirerek diğer ülkelerin sıralamasını yükseltirken, ABD’ninkini aşağı çekti. Henley’nin son raporuna göre son darbe, Somali’nin yeni e-vize sistemini başlatması ve Vietnam’ın ABD’yi vizesiz giriş listesine almaması oldu.

Henley & Partners Başkanı Christian H. Kaelin, CNN International'a yaptığı açıklamada “ABD pasaportunun son on yıldaki zayıflaması sadece bir sıralama değişimi değil; küresel hareketlilik ve yumuşak güç dengelerinde köklü bir değişimin göstergesi” ifadelerini kullandı.



ÇİN'İN HIZLI YÜKSELİŞİ

Rapora göre Çin, Rusya, Körfez ülkeleri, Güney Amerika ve bazı Avrupa ülkeleriyle yaptığı vizesiz anlaşmalarla açıklık stratejisini güçlendiriyor.

Haberin Devamı

Birleşik Arap Emirlikleri de son 10 yılda 34 basamak yükselerek 42. sıradan 8. sıraya çıktı.

İŞTE 2025'İN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

1- Singapur (193 ülke)

2- Güney Kore (190)

3- Japonya (189)

4- Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188)

5- Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187)

6- Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186)

7- Avustralya, Çekya, Malta, Polonya (185)

8- Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, BAE, Birleşik Krallık (184)

9- Kanada (183)

10- Letonya, Lihtenştayn (182)

11- İzlanda, Litvanya (181)

12- ABD, Malezya (180)

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında, Türkiye ise 46. sırada yer aldı. Türk pasaportu ile 114 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.