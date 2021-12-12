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'En genç piskopos' unvanı almıştı... Erotik roman yazarıyla evlenince görevinden uzaklaştırıldı!

#İspanya#Xavier Novell Goma#Psikopos
En genç piskopos unvanı almıştı... Erotik roman yazarıyla evlenince görevinden uzaklaştırıldı

İspanya'nın en genç piskoposu olmaya hak kazanan din adamı erotik roman yazarı bir kişiyle evlendiği için görevinden uzaklaştırıldı. Ses getiren ilişki ağustos ayında duyulduğunda dünya çapında büyük ses getirmişti.

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İspanyol din adamı Xavier Novell Goma, halk tarafından tanınan, saygın ve tutucu bir kilise görevlisi ve ülkenin en genç yaşta psikopos unvanı alan kişisiydi.

2010 yılında psikoposluk görevine getirildiğinde sadece 41 yaşında olan Goma, 11 yıl sonra 52 yaşındayken yazar Silvia Caballol ile evlendi. Xavier Novell Goma, ağustos ayında “kişisel gerekçelerle” görevinden ayrılmak istediğini duyurmuştu.

Duyurunun ardından Novell’in “şeytani erotik romanlar” yazan Caballol ile ilişkisi ortaya çıkmıştı. Psikopos o günlerde "Aşık oldum ve bu yüzden doğru davranmak ve karar almak istiyorum." açıklamasını yapmıştı.

Xavier Novell Goma'nın yaşadığı ilişki ve evliliğinin bu derece ses getirme sebebi ise Silvia Caballol'un erotik kitaplar yazan bir yazar olması.

The Guardian’da yer alan habere göre, İspanya’da düzenlenen piskoposluk konferansında, Xavier Novell Goma’nın evlendiği duyuruldu. Açıklamada, evlenen din adamlarının görevden uzaklaştırılacağının altı çizildi.

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En genç piskopos unvanı almıştı... Erotik roman yazarıyla evlenince görevinden uzaklaştırıldı
Psikopos Goma'nın da dini içerikli kitapları bulunuyor

Konferansta konuyla ilgili yapılan açıklamada "Herkes tarafından bilindiği gibi Solsona bölgesi Psikoposu Xavier Novell Goma 22 Kasım 2021 tarihinde Bayan Silvia Caballol ile Barcelona'da resmi törenle evlenmiştir." ifadesi yer aldı.

Kilise kurallarına göre Piskopos Goma, bu unvanı taşımaya devam edecek ancak kilisedeki görevlerini devam ettiremeyecek. Bu görevlerin arasında kutsama ve kamuya açık ya da özel eğitim faaliyetleri yer alıyor.

Öte yanda genç yaşta önemli bir göreve getirilen Xavier Novell Goma, oldukça sert tutucu fikirleriyle tanınan bir din adamıydı. Goma'nın eşcinselliği tedavi etmek ve şeytan çıkarmakla ilgili çalışmalar yaptığı biliniyor.

En genç piskopos unvanı almıştı... Erotik roman yazarıyla evlenince görevinden uzaklaştırıldı
Yazar Silvia Caballol imza gününde

Psikoposun gönlünü kaptırdığı 38 yaşındaki yazar Silvia Caballol ise içinde dini temaların da yer aldığı erotik içerikli romanlar yazmasıyla tanınıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Xavier Novell Goma, Barcelona yakınlarında tarım alanında çalışabilmek için iş aramaya çoktan başlamış.

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#İspanya#Xavier Novell Goma#Psikopos

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