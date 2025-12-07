×
Dünya Haberleri

En genç balerin olacaktı, milyarder oldu... Serveti 1.3 milyar dolar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 07:00

Brezilyalı Luana Lope Lara, balerin olma hayali kurarken ABD’de aldığı üniversite eğitimi sonrasında kurduğu Kalshi finansal piyasa platformuyla en genç milyarder oldu.

 Brezilyalı Luana Lope Lara (29), Brezilya’nın Joinville kentinde sert koşullarıyla ünlü Bolşoy Tiyatro Okulu’nda yıllarca süren bale eğitimi aldı. Ortaokulu ‘hayatının en yoğun yılları’ olarak tanımlayan Lara, eğitimine ABD’de devam etti. 17 yaşında Amerika’nın prestijli Massachusetts Teknik Üniversitesi’ne kabul edilen Lara, bilgisayar bilimiyle ilgili eğitimini sürdürdü. 2017 yılında ise MIT’deki sınıf arkadaşı Tarek Mansour ile birlikte Kalshi finansal piyasa platformunu kurdu.

FİNANSAL PLATFORM KURDU

Kalshi gelecekte olması muhtemel olaylar üzerine yatırım yapılabilen finansal piyasa platformu olarak tarif ediliyor. Burada insanlar seçim sonuçlarından, hava durumuyla ilgili olası ihtimaller üzerine yatırım sözleşmesi yaparak, platformda bu sahip oldukları kontratların alışverişini yapabiliyor. Bahis sitesini andırsa da yapısı itibarıyla finansal bir yatırım platformu olarak kabul ediliyor. Sonuçta Lara, kendi imkânlarıyla milyarder olan en genç kişi unvanını Kylie Jenner ve Taylor Swift’ten kaptı. Lara’nın kişisel serveti 1.3 milyar dolar, yüzde 12’lik hissesi bulunduğu Kalshi’nin piyasa değeri ise 11 milyar dolar.

MİLYARDER REKORU

İSVİÇRELİ yatırım bankası UBS’in raporuna göre, teknoloji şirketlerinin değerlerinin hızla artması ve hisse senedi fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle dünyadaki toplam milyarder sayısı rekor seviyelere ulaştı. Milyarder sayısı bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 8.8 artarak 2 bin 919’a ulaşırken, toplam servet ise yüzde 13 artışla 15.8 trilyon dolara çıktı. Rapora göre bu yıl 91 kişi toplam 297.8 milyar dolar miras alarak milyarderler arasına katıldı.

Luana Lara “kendi servetini yaratan en genç milyarder” unvanının sahibi oldu.

