En esrarengiz faili meçhullerden biriydi! 800 tanık, binlerce saatlik görüntü ama sıfır iz... 14 yıllık katliamın düğümü çözülüyor mu?

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Fransa’da 2012 yılında işlenen ve Avrupa tarihinin en esrarengiz faili meçhul cinayetleri arasında yer alan Chevaline katliamında, yıllar sonra ezber bozacak bir gelişme yaşandı. Annecy Gölü’nde yüzen İngiliz turistlerin tesadüfen bulduğu korozyona uğramış bir tabanca, Fransız müfettişlerini alarma geçirdi. Yapılan ilk incelemelerde silahın, 14 yıldır aranan cinayet aletiyle birebir aynı model olan İsviçre yapımı bir Luger P06 olduğu anlaşıldı.

Peki, Avrupa’nın en sıkı korunan bölgelerinden birinde işlenen bu vahşi cinayetler zinciri nasıl başlamış ve süreç günümüze nasıl taşınmıştı?

ORMANDA KURŞUN YAĞMURU

Tarihler 5 Eylül 2012’yi gösterdiğinde, Fransız Alplerinin gözde tatil beldelerinden Chevaline köyü yakınlarındaki tenha bir ormanlık park alanında korkunç bir katliam gerçekleşti. Tatil için İngiltere’den bölgeye gelen Irak asıllı 50 yaşındaki mühendis Saad al-Hilli, 47 yaşındaki eşi Iqbal ve 74 yaşındaki kayınvalidesi Suhaila al-Allaf, çalışır vaziyetteki araçlarının içinde kurşun yağmuruna tutuldu. O sırada tesadüfen oradan geçen 45 yaşındaki Fransız bisikletçi Sylvain Mollier de katilin hedeflerinden biri olarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Dehşetin boyutları incelemeler derinleştikçe ortaya çıktı. Saldırgan, profesyonel bir soğukkanlılıkla 21 el ateş etmişti. Katil, al-Hilli çiftinin o sırada 7 yaşında olan büyük kızları Zainab’ı öldüresiye darp etmiş, hatta silahın dipçiğini küçük kızın kafasında parçalamıştı. Zainab ağır yaralı olarak kurtulurken, 4 yaşındaki küçük kardeşi Zeena ise katliam anında ölen annesinin eteklerinin altına saklanarak şans eseri yara almadan hayatta kalmayı başarmıştı.





800 TANIK, BİNLERCE SAATLİK GÖRÜNTÜ AMA SIFIR İZ

Olay yerinde tespit edilen parçalanmış silah kabzası ve kovanlar, katilin 7.65mm mermi atan İsviçre polisine ait eski model bir Luger P06 kullandığını kanıtlıyordu. Ancak tüm çabalara rağmen cinayet silahı bir türlü bulunamadı. Fransız ve İngiliz polisinin ortaklaşa yürüttüğü devasa soruşturma kapsamında 800’den fazla tanık dinlendi, bölgedeki güvenlik kameralarına ait binlerce saatlik görüntü tarandı.

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Soruşturma İngiltere, Fransa ve Irak üçgeninde derinleştirilse de net bir cinayet sebebi ortaya konulamadı. Saad al-Hilli’nin Irak’taki eski mühendislik işleri, aile içi miras kavgaları ve casusluk iddiaları etrafında çok sayıda komplo teorisi üretildi.

ÖZEL KUVVETLER ÜYESİ OLABİLİR

Silahın eski ve tutukluk yapmaya elverişli bir model olması ilk etapta profesyonel bir kiralık katil ihtimalini zayıflatmış gibi görünse de Fransız askeri uzmanlar farklı bir noktaya dikkat çekti. Atışların yakın mesafeden son derece soğukkanlı ve isabetli yapılması, katilin "yoldan çıkmış" eski bir özel kuvvetler mensubu ya da İsviçre polisi özel müdahale biriminin üyesi olabileceği teorisini gündeme taşıdı.

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GÖLÜN İKİ METRE ALTINDAKİ GİZEM

Yıllar süren sessizlik, cinayet mahallinin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde yer alan Annecy Gölü’nde bozuldu. Gölde yüzen bir grup İngiliz turist, suyun iki metre altında paslanmış ve kireçlenmiş bir tabancaya rastladı. Yaşı ve durumu nedeniyle ilk anda silahı bir su tabancası zanneden turistler, karaya çıkıp incelediklerinde durumu polise bildirdi.

ADLİ BİYOLOJİ VE BALLİSTİK İNCELEME BAŞLADI

Nanterre’deki faili meçhul cinayetler birimi, gölden çıkarılan silah ile cinayetlerde kullanılan mermileri eşleştirmek için çalışmalara başladı. Soruşturmanın başsavcı yardımcısı Marie-Céline Lawrysz, silahın durumunun uzun süre suda kalması nedeniyle yıprandığını ancak ballistik incelemenin öncelikli olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

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Üç ayrı soruşturma yargıcının takip ettiği süreçte uzmanlar, uzun süre suda kalan tabanca üzerindeki korozyonu temizleyerek ballistik eşleşme ve seri numarası izi aramaya başladı. Yıllardır karanlıkta kalan Chevaline katliamının çözülüp çözülmeyeceği, laboratuvardan gelecek bu teknik raporla netleşecek.