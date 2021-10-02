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En çok vaka ve ölüm ABD'de: Koronada kritik eşik geçildi!

#Koronavirüs#ABD#Can Kaybı
En çok vaka ve ölüm ABDde: Koronada kritik eşik geçildi

Dünyada en çok koronavirüs vakası ve ölümünün görüldüğü ülke olan ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 700 bin eşiğini aştı.

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Ülkede yetkililerin 12 yaş ve üzerine Kovid-19 aşısı yapılması için yoğun teşviklerine rağmen Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre salgında can kaybı son 24 saatte 2 bin 457 artışla 700 bin 327'ye çıktı.

Boston şehrinin nüfusuna denk olan toplam can kaybındaki son 100 bin artışın halka aşılama başladıktan sonra meydana geldiğine, bunlardan 70 binin aşısız hastalar olduğuna dikkat çekildi.

Daha çok güney eyaletlerinde etkisini sürdüren salgında virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 159 bin 32 artarak 43 milyon 621 bin 268 oldu.

Koronavirüse karşı ilk hap Fiyatı belli oldu...

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California, 4 milyon 729 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 77 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

En çok vaka ve ölüm ABDde: Koronada kritik eşik geçildi

Can kaybı sayısında California 69 bin 225 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Teksas'ta 65 bin 529, New York'ta 55 bin 416 olarak kayıtlara geçti.

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ABD, en etkili koronavirüs aşısını açıkladı

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ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 597 binden fazla kişiye ilk doz, 184 milyon 900 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

ABD, salgında en çok vaka ve ölüm görülen ilk ülke olmayı sürdürüyor. ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor.

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#Koronavirüs#ABD#Can Kaybı