En çok kadınlar endişe ediyor

Afganistan’da İslam Emirliği ilan etmek isteyen Taliban’ın ilerleyişi nispeten daha özgür bir ortamda yetişmiş kadınları endişelendiriyor. Eğitim gören, iş hayatına katılan kadınlar şimdi tüm bu haklarını kaybetmenin korkusunu yaşıyor.

BOŞUNA MI OKUDUM

1996-2001 yılında ülkeyi yöneten Taliban’ın kadınları yine eve kapayacağı, kız çocuklarına eğitim imkânı tanımayacağı yolunda büyük bir endişe hâkim. 26 yaşındaki Zehra, hayatının büyük bir kısmını Taliban sonrasında Herat’ta geçirmiş. Kızların eğitim görebileceği, kariyer yapabileceği inancıyla büyümüş olan Zehra bir sivil toplum örgütü için çalışıyor. Taliban’ın kontrolüne geçen Herat’ta şimdi anne babası ve beş kardeşiyle evlerine kapanmış, sokağa çıkmaktan korkuyor. Amerikan AP ajansına konuşan Zehra, “Şoktayım. Bir şeyler öğrenip ilerlemek için mücadele vermiş bir kadın, şimdi evde oturacak” diye endişesini paylaşıyor.



KARANLIĞA DÖNÜŞ MÜ

Kabil’de yaşayan 26 yaşındaki kadın hakları aktivisti Zarmina Kakar da çaresizlik hissedenlerden biri. Kakar, “Kendimi yaşamak için tüm vaktini bir yuva kurmaya harcayan, ancak sonra birilerinin bunu bozmasını çaresizce izleyen bir kuş gibi hissediyorum” diyor. Taliban ilk Kabil’e girdiğinde bir yaşında olan genç kadın, o zaman annesi dondurma almak için dışarıya çıktığında yüzü açıldı diye kamçılandığını anlatıyor. Kakar, “Bugün yeniden Taliban iktidara gelirse, aynı karanlık günlere geri döneceğimi hissediyorum” diyor.







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