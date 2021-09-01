En çok çocukları vuruyor: Hindistan'da 'Gizemli hastalık' paniği!

Bir haftadan fazladır Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'i saran 'gizemli hastalık' paniğe yol açtı. Bu eyaletin ilçelerinde yaşayan birçok kişi, özellikle de çocuklar geceleri terden sırılsıklam olmuş halde ve çok yüksek ateşle uyanmaya başladı.

Hastalıktan etkilenenlerin çoğu eklem ağrıları, baş ağrısı, mide bulantısı ve aşırı susuzluk gibi semptomlardan şikayetçi. Bazı vakalarda kol ve bacaklarda kızarıklıklar da görülüyor.

Çoğu çocuk olmak üzere en az 50 kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ülkede koronavirüs salgını çok yaygın olduğu için hayatını kaybedenlerin hepsine test yapıldı ve hiçbirinin Kovid-19 olmadığı ortaya çıktı.

Hindistan'ın koronavirüs mücadelesinde rahat bir nefes aldığı ve salgının ikinci dalgasının kontrol altına alınmaya başladığı bir anda ortaya çıkan bu hastalık ülkede panik yarattı ve manşetlerde 'Gizemli Hastalık' yayılıyor başlığıyla yer buldu.

Gizemli hastalığın görüldüğü Agra, Mathura, Mainpuri, Etah, Kasganj ve Firozabad bölgelerinde görevli olan doktorlar yaptıkları açıklamada ölümlerin altında yatan sebebin sivrisineklerden bulaşan viral bir humma enfeksiyonu olabileceğini belirttiler.

Doktorlar hastaneye yatırılan birçok hastada kanda pıhtılaşmayı sağlayan trombosit sayısında büyük bir düşüş görüldüğünü ve bunun da şiddetli humma belirtilerinden biri olduğunu açıkladı.

Firozabad bölgesinin kıdemli sağlık yetkilisi Dr. Neeta Kulshrestha BBC'ye yaptığı açıklamada 'Hastanedeki hastalar, özellikle de çocuklar çok hızlı bir şekilde hayatını kaybediyor' diyerek korkuyu iyice büyüttü. Sadece bu bölgede 32'si çocuk 40 kişi aynı hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

Dişi sivrisineklerden bulaşan Dang humması birçok ülkede görülebilse de tropik bir hastalık olarak tropik kuşaktaki ülkelerde, özellikle de Hindistan'da çok etkili. 4 farklı türü olan Dang hummasında çocuklar yetişkinlere göre çok daha riskli durumda ve ölüm oranı 5 kat yüksek.

Özellikle çocukları etkileyen ve oldukça öldürücü olan bu gizemli hatalığın sebebi humma mı tam olarak bilinmese de uzmanlar bu tespit edebilmek için mutlaka bölgede yaşayanlara çok sayıda test yapılması görüşündeler.

Öte yandan doktorlar yıllardır bir türlü çözülemeyen sivrisinek sorunu ve bu yüzden ortaya çıkan hastalık ve ölümler sebebiyle de devlet yetkililerini suçluyor.

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