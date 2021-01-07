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Dünya
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

En çok çocuklara bulaştı

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En çok çocuklara bulaştı
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İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, ilk kez eylül ayında tespit edilen ve koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonu olan ‘B117’ türünün, en fazla yeni doğanlar ile 19 yaş arasında görüldüğü belirtildi.

Virüsün 20-29 yaş grubu ile 50 yaş üstü kişilerde diğer yaş gruplarına göre daha az etkili olduğu kaydedildi. Bu türün neden bebek ve çocuklarda daha çok görüldüğü ise henüz bilinmiyor. Bu duruma okulların açık olmasının yol açmış olabileceği de değerlendiriliyor. Öte yandan, çocuklar arasında B117 daha yaygın olarak görülürken, virüs nedeniyle hastaneye yatışlarda 0-19 yaş arasındaki grupta herhangi bir artış söz konusu değil.

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