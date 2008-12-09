En çok banka İtalya’da soyuluyor

Rakamlara göre, aynı yıl İtalya’da tam 2972 banka soygunundan 32 milyon 253 bin Euro nakit para çalındı. 2007 yılında Fransa’da 157, Almanya
’da 420, İspanya’da 373 banka soygunu yapıldı. ABİ Başkanı Corrado Faisolla, İtalya’daki banka soygunlarının yüksek derecede olmasını kasalardaki nakit paraya bağlayarak, "Bu rakam ülkemizde yüzde 92’lerde. Almanya’da ise veznelerdeki nakit sınırı yüzde 78, Fransa’da ise yüzde 59. Bu bakımdan İtalyan bankaları daha cazip hale geliyor"dedi. Genelde soygunların patlayıcı silahlarla yapıldığını hatırlatan Başkan Faisolla, "Kredi kartı kullanılan ülkelerde banka soygunu giderek düşüyor. Oysa İtalya’da kredi kartı kullanımı diğer Avrupa ülkelerine oranla çok düşük" diye konuştu.