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En cimri zengin ülkeler

En cimri zengin ülkeler

Kişi başına milli gelirleri onbinlerce dolarla ifade ediliyor ama fakirlere yardıma gelince çok cimriler. Dünya genelinde fakir ülkelerin refaha kavuşmasına yardım çabalarında, Güney Kore ve Japonya'nın zengin ülkeler arasında son iki sırayı paylaştığı bildirildi.

Küresel fakirliği azaltmak için çalışmalar yapan bağımsız düşünce kuruluşu Küresel Kalkınma Merkezi'nin yıllık olarak yayımladığı Kalkınma Endeksi Yükümlülüğü listesine göre Güney Kore ve Japonya 22 zengin ülke arasında son iki sırayı paylaştı.

Zengin ülkelerin fakir ülkelerdeki refahı sağlama çabalarını ölçen listede süper güç ABD ise 17. sırada yer aldı.

Listenin başında ise Hollanda var. Hollanda'yı sırasıyla İsveç, Norveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkeleri takip etti.

Düşünce kuruluşu listeyi oluştururken hükümetlerin yardım, ticaret, göçmenlik, teknoloji, yatırım politikaları, çevre ve güvenlik konularında yaptığı uygulamaları baz alıyor.

Listenin son sırasında yer alan Güney Kore, çok az dış yardım yapmak, gelişmekte olan ülkelerden ihracata yüksek bariyerler koymak ve az sayıda kalifiye olmayan işçinin ülkeye girmesine izin vermekle eleştiriliyor.

Sondan ikinci Japonya da gayrisafi milli hasılasına göre çok az dış yardım yapmak, sınırlı oranda ithalat ve sınırlı sayıda göçmene izin vermekle tepki alıyor.
ABD ise etkili kullanma imkanı az olan ülkelere büyük miktarda yardım gönderdiği için hatalı bulunuyor.

Birinci Hollanda, büyük miktarda dış yardım yaptığı ve yatırımlara güçlü destek verdiği için övülüyor.
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