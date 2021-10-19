En çevreci tören

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Çevre duyarlılığı için hiçbir ünlü Londra’ya uçmazken, törende sahneyi inşa etmek için plastik kullanılmadı ve konuklardan kıyafet seçerken “çevreyi dikkate almaları” istendi. Prens William ve Cambridge Düşesi Kate’in davetlisi olarak etkinliğe katılanlar arasında ünlü oyuncular Emma Thompson, Emma Watson, David Oyelowo, şarkıcı Ed Sheeran ve Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah da vardı.

EN PRESTİJLİ ÖDÜL

2030 yılına kadar her yıl beş kazanana verilecek ödül, kategorisinin en prestijlisi olarak kabul ediliyor. Her kazanan, fikirlerini geliştirmek ve büyütmek için 1 milyon sterlin değerinde bir hibe alıyor.