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Dünya
Haber Giriş: 17.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

En büyük uzay çöpü

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En büyük uzay çöpü

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kullanılan toplam 2.9 ton ağırlığındaki 48 adet nikel-hidrojen bataryanın olduğu palet yörüngeye bırakıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 2 ile 4 yıl arasında zararsız bir şekilde yanarak kendini imha etmesini beklediği batarya paneli, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bugüne kadar ‘attığı’ en büyük uzay çöpü oldu. NASA, 2016 yılından itibaren nikel-hidrojen bataryaları 24 adet lityum-iyon birim ile değiştirmeye başlamıştı.

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