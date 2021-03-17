Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 2 ile 4 yıl arasında zararsız bir şekilde yanarak kendini imha etmesini beklediği batarya paneli, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bugüne kadar ‘attığı’ en büyük uzay çöpü oldu. NASA, 2016 yılından itibaren nikel-hidrojen bataryaları 24 adet lityum-iyon birim ile değiştirmeye başlamıştı.

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