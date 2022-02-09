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En büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştı

#İngiltere#İrlanda#Dünya
En büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştı

4 yıl boyunca aynı numaralarla loto oynayan Terry Davies-Samantha Eves çifti taşındıkları için bu alışkanlıktan vazgeçince milyonlarca eurodan oldu.

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İngiltere Terry Davies-Samantha Eves çiftini konuşuyor.

Zira 4 yıl boyunca her hafta 32, 33, 35, 44, 47 ve +3 numaralarıyla loto oynayan çiftin kabusu gerçek oldu.

6 hafta önce İngiltere'den ayrılıp İrlanda'ya taşınan çiftin artık İngiltere lotosunu oynama şansı kalmamıştı.

Her hafta şansını denemeye devam eden çift İrlanda'daki Euromillions'ı oynamaya devam etti. Ancak İngiltere'den oldukça can sıkıcı bir haber geldi.

Çiftin İngiltere'de sürekli oynadığı numaralar bu hafta büyük 3.6 milyon sterlinlik ikramiyeyi kazandı.

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Talihli numaraları gördüklerine şoke olduklarını belirten Terry, 'İkramiye miktarını öğrenince sadece güldük. Elimizden başka bir şey gelmezdi. Gülmek zorundaydık aksi taktirde akıl sağlığımızı bile kaybedebilirdik' dedi.

Terry, kazansalardı parayı beş yıldızlı bir tatile ve gayrimenkule yatıracağını belirtti. Loto oynamaya devam eden Terry The Sun'a verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

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Yapacağı ilk şey tatile, Maldivler'e ya da onun gibi bir yere gitmek olur. Ayrıca çocuklarıma bir araba alırım.'

İngiltere'de yaşadığı dönemde Londra'nın dışında yer alan Ascott'ta bir bilişim şirketi olan Terry İrlanda'da hala aktif iş arayışında.

İngiltere'deki lotoyu kazanan talihli 30 yıl boyunca her ay 10 bin terlin alacak.

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#İngiltere#İrlanda#Dünya

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