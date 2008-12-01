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En büyük ilaç isyanı

En büyük ilaç isyanı

İsyan eden Avrupa Komisyonu. Konuyla ilgili "ilaç raporu" yayınlayan Komisyon, büyük ilaç firmalarını, ucuz ilaçların Avrupa Birliği'ne girişini engellemekle suçladı. Bu nedenle sağlık sektöründe tasaruf kaybı 3 milyar euro. Avrupa Komisyonu'nun isyanı, ucuz ilacın AB ülkelerine girişini kolaylaştırısa, bundan Türkiye'nin de yararlanması bekleniyor.

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Komisyonun hazırladığı raporda, büyük firmaların bu tutumlarının 2000-2007 yılları arasında birliğin sağlık hizmetlerinde yapılabilecek tasarruflarda 3 milyar Euro'luk bir kayba neden olduğu ifade edildi.

Komisyon ilaç firmalarının rakiplerinin pazara girişini engellemek için hukuki girişimde bulunduklarını da ekledi.

İlaç firmaları ise aldıkları önlemlerin hukuka tamamen uygun olduğunu vurguluyor ve amaçlarının araştırma-geliştirme alanındaki yatırımları korumak olduğunu söylüyor.

Ucuz ilacın Avrupa pazarına girişi zor

Patent süresi dolduktan sonra ilaçların ucuz versiyonlarını üreten ilaç şirketleri, ürünlerini Avrupa pazarına sokmakta sorun yaşadıklarını uzun süredir dile getiriyordu.

Avrupa Komisyonu, ilaç üreticilerinin bazen ucuz ilaçların Avrupa pazarına girmesini engellemek amacıyla üst üste çok sayıda başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Komisyon bir seferinde tek bir ilaç için, tam 1300 patent başvurusu yapılmasını bu duruma örnek gösterdi.

700 dava

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Avrupa Komisyonu'nun raporu, benzer sorunların ulusal düzeyde de yaşandığını belirtiyor.

Raporda yaklaşık 700 patente ilişkin dava açıldığı, 200'den fazla marka adı konusunda ana ilaç firmasıyla ucuz ilaç üreten şirket arasında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bu anlaşmalardan yüzde 10'dan fazlasında, ucuz ilacın pazara girişi engellenmiş.

Küresel ilç sektörüne baskı

Avrupa Komisyonu'nun adil olmayan uygulamalar tespit edildiği takdirde ilaç şirketlerine büyük cezalar verebileceği kaydediliyor.

Komisyonun raporu, küresel ilaç sektörü üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan yeni başkanı Barack Obama'nın da, ülkesinde ilaç maliyetlerini azaltmaya çalışması bekleniyor.

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