En büyük dinleme skandalı

Alman ZDF kanalı, Amerikan Washington Post gazetesi, İsviçre televizyon kanalı SRF ve Barış Politikaları Araştırma Enstitüsü İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük dinleme skandalını ortaya çıkardı. Buna göre, Alman dış gizli servisi BND ile Amerikan gizli servisi CIA, Türkiye dâhil yüzü aşkın ülkeyi yıllarca dinledi. İki gizli servis, dinlemeleri, şifreleme tekniği pazarlayan İsviçre şirketi Crypto üzerinden yaptı. Bu şirkete yüzde elli ortak olan BND ve CIA, satılan şifreleme tekniklerini manipüle ederek ülkelerin askeri ve diplomatik haberleşmelerini birlikte izledi. Crypto, söz konusu şifreleme tekniğini, diğer ülke istihbaratlarına “dinlenmeye karşı güvenli iletişim” olarak pazarladı. Alman ve Amerikan istihbaratının müdahalesinden haberi olmayan bu ülkeler, milyarlarca dolar karşılığında bu tekniği satın aldı ve kendi devlet sırlarını çaldırdı.

ALMAN MÜSTEŞAR İTİRAF ETTİ

“Operasyon Rubikon” olarak adlandırılan ortak girişim, altında CIA ve BND imzası bulunan belgelerde “İkinci Dünya Savaşı sonrasının en başarılı istihbarat operasyonu” olarak nitelendiriliyor. Bu girişimi itiraf eden Almanya eski Başbakanlık Müsteşarı Bernd Schmidbauer, 1970’de başlayan ortak operasyonun 1993 yılında sona erdiğini söyledi. Söz konusu yöntemle Türkiye’nin dışında İspanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Suudi Arabistan, İran ve Katar dinlenen ülkelerin başında geliyor. Ayrıca Mısır, Hindistan ve Japonya da dinlenen ülkeler arasında yer alıyor.