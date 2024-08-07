En büyük buzdağı girdaba yakalandı

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1986’da Antarktika kıyı şeridinden koparak Weddell Denizi’nde karaya oturup “buz adasına” dönüşen ve 30 yıldan daha uzun bir süre sonra geçen yıl ilk defa harekete geçen “A23a” isimli buzdağı, devasa bir girdaba yakalandı. Nisan ayından bu yana okyanus akıntısıyla ilerlemesi gereken buzdağının Antarktika’nın kuzeyindeki bir noktada saat yönünün tersine döndüğünü belirten uzmanlar, yaklaşık 4 bin kilometrekarelik devasa buzulun yıllarca bu girdaptan çıkamayabileceğini belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca 400 metre kalınlığındaki buzdağının sanılanın aksine döndüğü sürece erimesinin gecikeceğini kaydediyor.