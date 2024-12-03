En büyük 100 sıralamasında Türk şirketleri listede yükseldi

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Bir yılda yüzde 25 artışla 1.9 milyar dolar gelir elde eden Baykar “İlk 100” listesinde 10 basamak tırmanarak 69’uncu sırayı aldı. 2022’deki listede 88’inci sırada yer alan TUSAŞ da 10 basamak yükselerek bu sene 78’inci oldu. Şirket, yüzde 45’le gelirlerini en fazla artıran Türk silah üreticisi oldu. Gelirlerini yüzde 12 büyüten Aselsan listenin 62’nci sırasından, 54’üncü sıraya yükseldi.

ABD VE ÇİN LİSTE BAŞI

2023’te birçok silah üreticisi artan talebe yanıt olarak üretimlerini artırdı. ABD’den toplam 41 şirketin bulunduğu listede ilk beş sırayı da Amerikan şirketleri aldı. Ancak, dünyanın en büyük iki silah üreticisi olan ABD’li Lockheed Martin ve RTX, tedarik zincirinde yaşanan gelişmeler karşısında üretimlerinde düşüş kaydetti. Çinli üreticiler toplamda 103 milyar dolarla ABD’li üreticilerin ardından ikinci sırayı aldı. İlk 100’e giren iki Rus silah şirketinin gelirleriyse yüzde 40 artarak tahmini 25.5 milyar dolara ulaştı. İlk 100 şirket içinde Avrupalı 27 şirket bulunurken, Ukrayna savaşıyla ilgili olarak bu şirketlerin sipariş alımları arttı.