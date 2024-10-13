En başa baş seçim... Trump mı? Harris mi?

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YAKLAŞIK üç hafta kalan ABD seçimlerinde yakın tarihin en kıyasıya yarışlarından biri gerçekleşiyor. Hiçbir aday tüm anketlerde önde çıkmayı başaramazken, seçimin talihini belirleyecek olan yedi salıncak eyalette de tahminler tek bir adayda buluşamıyor.

SALINCAK DEVAM EDİYOR

Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında büyük mücadeleye sahne olan Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia gibi eyaletlerin hiçbirinde de Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat Partili rakibi Kamala Harris arasındaki fark en fazla 2 puanı bulmuyor.

HARRIS’İN ROTASI BELLİ

Demokrat adayın zafere ulaşması için Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya eyaletlerinde fire vermemesi gerekiyor. Olası bir senaryoda her iki adayın da beklenen eyaletleri kazanması ve Harris’in Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya’yı alması durumunda, Harris bir sonraki başkan olacak.

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DEMOKRATLAR GAZ KESTİ

Harris’in başkan adaylığına geçmesiyle başlayan momentumun özellikle sonbaharın gelişiyle birlikte duraklaması, Demokratların söz konusu üç eyalette kesenin ağzını açmasına sebep oldu. Harris bu eyaletlerde yaklaşık 380 milyon dolar harcadı.

KAMALA’DAN MEDYA ATAĞI

Yaklaşık iki ay boyunca tek bir televizyon mülakatı dahi vermeyen Harris, yavaşlayan oyların etkisiyle bu hafta yoğun bir basın kampanyası başlattı. Sabah programlarından gece talk showlarına ve bağımsız podcast yayıncılarına kadar birçok mülakat gerçekleştiren Harris, daha çok seçmene ulaşmaya çalışıyor.

TRUMP’A GÜVEN DAHA FAZLA

Wall Street Journal’ın cuma günü yayınladığı en son ankete göre söz konusu yedi eyaletin tamamında en büyük sorun olarak görülen ekonomi yönetimi ve kaçak göçmenler konularında seçmen Donald Trump’a Kamala Harris’ten daha çok güveniyor. Özellikle göç konusunda rakibine yönelik saldırılarının dozunu gün geçtikte arttıran Trump, cuma günü paylaştığı mesajda ABD’nin Harris yüzünden kaçakların işgali altında olduğunu öne sürdü ve vatandaşları bu işgalden kurtaracağını söyledi. 78 yaşındaki aday ayrıca “bu vahşi ve kana susamış suçluları hapse atacağız veya onları ülkemizden defedeceğiz” dedi.

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KAMALA’NIN SAĞLIK RAPORU AÇIKLANDI: DURUMU MÜKEMMEL

DEMOKRATLARIN başkan adayı Kamala Harris (59), rakibi Donald Trump’a kendi sağlık kayıtlarını yayınlama konusunda baskıyı arttırmak için sağlık raporunu yayınladı. Doktor Joshua Simmons raporda “Başkan Yardımcısı Harris’in sağlık durumu mükemmel. Başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmek için gereken fiziksel ve zihinsel esnekliğe sahiptir” diye görüş bildirdi. Simmons’a göre en son nisan ayında Harris’e yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

- Son 3.5 yıldır Harris’in aile hekimi olan Simmons, başkan yardımcısının kurdeşen olarak da bilinen alerji ve ürtiker geçmişi olduğunu ve bu nedenle son üç yıldır alerjen immünoterapisi gördüğünü söyledi.

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- Raporda ayrıca hafif derecede miyop olması nedeniyle kontakt lens kullandığı, aile geçmişinde anne tarafında kolon kanseri bulunduğundan kolonoskopi ve yıllık mamografi gibi önleyici bakım önerilerini takip ettiği belirtildi.

- Joe Biden (81) sağlık endişeleri nedeniyle başkanlık yarışından çekilmeye zorlanırken 78 yaşındaki Trump ise rapor yayınlamadan sağlık durumunun mükemmel olduğuna dair doktor görüşü paylaşmıştı.

KİM NE DİYOR?

- İSRAİL: Her iki aday da son aylarda “kim İsrail’i daha çok seviyor” kavgasına tutuşmuş halde. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’i “İsrail’den nefret etmekle” ve “İsrail’e yeteri kadar destek vermemekle” suçlarken Harris, cuma günü Yahudi Amerikan seçmenle yaptığı toplantıda “Benim İsrail’e bağlılığım ömür boyudur” dedi. Buna karşın Trump, “Bu seçim İsrail tarihinin en önemli seçimi. Ben kazanamazsam iki yıl içinde İsrail yok olur. Kamala’nın aksine İsrail’in savaşını destekleyeceğim” diyor.

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- İRAN: İran konusunda Trump, Harris’i zayıf kalmakla ve İran’ı cesaretlendirmekle suçluyor. Trump, “ben varken İran’ın parası yoktu. Harris yaptırımları kaldırdı ve İran terör ihraç etmeye başladı” derken Harris ise “Donald Trump başkanken İran ve vekilleri ABD üslerine ve askerlerine saldırdı. Trump ise hiçbir şey yapmadı” diyor. “İran’a karşı kim daha sert olacak” kavgası büyürken Harris cuma günü “İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğim. Diplomasi bu amaca ulaşmak için tercih ettiğim yoldur, ancak tüm seçenekler masada” diyerek ilk kez İran’ı doğrudan vurmayı dile getirdi.

- NATO: Harris, NATO ittifakı ile ilişkileri daha da geliştirmeyi ve ittifakı Rusya tehdidine karşı güçlü tutmayı vaat ederken Trump ise bir önceki başkanlığındaki politikasını devam ettiriyor: “NATO’da her müttefik payını ödemeli.” Hatta bu yılın başlarında Trump, Rusya’yı yeterli ödeme yapmayan herhangi bir NATO ülkesine ‘ne halt isterse yapmaya’ teşvik edeceğini söyledi. Avrupalı müttefikler 2’nci Trump Dönemi’nden endişeli.

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- UKRAYNA-RUSYA: Harris, Ukrayna’ya iki buçuk yıldır verilen desteğin devam ettirilmesinden yanayken Trump, savaşın derhal sona erdirilmesi gerektiğini ve bunu yapabilecek tek kişinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Hatta 45’inci ABD Başkanı seçildiği takdirde daha göreve başlamadan Ukrayna-Rusya savaşını bitireceğini öne sürdü. Geçtiğimiz ay New York’ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşen Trump, hem Zelenski ile hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

BİDEN: F-15 İSTEMEDİĞİ SÜRECE TRUMP NE İSTİYORSA VERİN

Seçim kampanyası süresince iki suikast girişimi atlatan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Amerikan ordusunun kendisini koruması için talep yaptı. Amerikan medyasındaki bilgilere göre Trump’ın ekibi, eski başkanın seçim çalışmaları için gittiği noktalara askeri uçaklarla taşınmasını ve gittiği yerlerde askerlerden ek güvenlik önlemleri talep etti. ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü Trump’ın istekleri kendisine sorulduğunda, “F-15 istemediği sürece bunların yerine getirilmesi gerektiğini” söyledi. Biden ayrıca “bakanlığa, sanki görevdeki bir başkanmış gibi ona ihtiyaç duyduğu her şeyin verilmesini söyledim” dedi.