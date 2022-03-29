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En baba hediye

#Beyonce#Jay-Z#Babalar Günü
En baba hediye

Beyonce’den eşi Jay-Z’ye Babalar Günü için sıradışı bir hediye geldi. Beyonce eşine, tam teçhizatlı bir mutfak ile geniş bir salon ve yatak odası bulunan özel bir jet satın aldı.

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ABD’li dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce, rapçi eşi Jay-Z’ye Babalar Günü hediyesi olarak 40 milyon dolar (595 milyon TL) değerinde özel jet satın aldı. Geniş bir yaşam alanına sahip olan lüks jet, oturarak 16, yatarak ise 7 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Salonda dev bir televizyonun yer aldığı jette, iki banyo-tuvalet bulunuyor. Çiftin büyük boy çift kişilik yatağının bulunduğu yatak odası ise ses yalıtımına sahip. İçi nötr tonlarda döşenen özel jette, el yapımı krem rengi deri koltuklar yer alıyor. Jet aynı zamanda iş toplantıları için de yeterli bir alana sahip.

JAY Z’NİN ADI UÇAĞA YAZILDI

Uçağın dışına, Jay-Z’nin gerçekteki adı “Shawn Carter”a referans olarak “S. Carter” yazıldı. Bombardier Challenger 850 tipi jet, orta sınıftaki özel jetlerin en büyüğü olarak biliniyor. Kanat açıklığı 21 metre olan jetin uzunluğu 26 metre. Jetin seyir hızı ise 850 kilometreye kadar çıkabiliyor.

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İLK LÜKS HEDİYESİ DEĞİL

Eşine hediye konusunda adeta kendi rekorunu kıran Beyonce, 2010 yılında, o dönem sevgilisi olan Jay-Z’ye 41’inci yaş günü hediyesi olarak Bugatti Veyron marka lüks bir otomobil satın almıştı. 2012 yılından beri evli olan çift, şarkıları kadar ilişkileri ile de daima gündemde. Servetlerinin toplam değeri 1 milyar doları bulan çiftin Blue Ivy adında bir kızları var.

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#Beyonce#Jay-Z#Babalar Günü

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