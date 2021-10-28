Empire State Koşusu’nda THY imzası

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Türk Hava Yolları’nın (THY) sponsorluğunda bu yıl 43’üncüsü düzenlenen koşuda 24 ülkeden 200’den fazla sporcu, 1576 basamak çıkarak Empire State binasının 86’ncı katına ulaşmak için yarıştı. Birinciliği erkeklerde 10 dakika 46 saniyelik derecesiyle Malezyalı Wai Ching Soh, kadınlarda ise 14 dakika 1 saniye ile Amerikalı Cindy Harris elde etti. Kazanan sporculara THY’den açık bilet hediye edildi.

ENGELLİ HAKLARI İÇİN YARIŞTILAR

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, koşuya engelli haklarına dikkati çekmek amacıyla iki sporcusuyla katıldı. İZEV adına koşuda, 61 yaşındaki bedensel engelli atlet Kemal Özdemir ve uluslararası markaların sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan atlet Mert Onaran yarıştı. Onaran, “Biz bunu engelli haklarına farkındalık yaratmak için yaptık, o nedenle bizim için çok önemli” dedi. Özdemir ise “İlk hedefimiz iyi bir dereceyle yukarı çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti. Bir başka hedefimiz ise ‘zihindeki duvarları’ yıkmaktı” diye konuştu.