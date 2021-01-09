Emlakçı, baskına özel jetiyle gitmiş

Olay günü, Başkan Donald Trump’ın çağrısıyla Washington’a gelenler arasında bir isim oldukça dikkat çekti. O kişi, Trump’a destek olmak için Teksas’tan özel jetiyle Washington’a gelen ünlü emlakçı Jenna Ryan idi. Radyoculuk da yapan Ryan’ın, baskına katıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki topladı.

‘FIRTINA ESTİRDİK’

Önce lüks ‘baskın yolculuğundan’ fotoğraflarını yayınlayan Ryan, ardından Kongre binasındaki kırık camların önünden kareler paylaştı. Ryan’ın beş kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin yazdığı “Capitol’de (Amerikan Kongre binası) fırtına estirdik. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi” sözleri ise büyük tepki çekti. Kongre binasındaki olaylar sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Ryan, “Biz kızgın insanlarız. Buraya özel bir jetle uçtuk. Tanrı bugün, burada olmamızı istedi. Trump benim başkanım. Bu savaşa giden bir başlangıç” diye konuştu. İkinci bir paylaşım daha yapan Ryan, “Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi” dedi. Ryan’ın paylaşımına ABD basını ve halktan tepki yağdı.