Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

New York'un en büyük emlak krallarından birinin oğlu olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü. Bu cümlenin başıyla sonu arasında 78 yıl ve akıllara durgunluk verecek bir hikaye var: Robert Durst'ün hikayesi.

Eşini, en yakın arkadaşını ve komşusunu öldürdüğünden şüphelenilen Durst, uzun yıllar adaletten kaçtıktan sonra nihayet geçtiğimiz Eylül ayında yargılandığı mahkemede suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. California'nın Stockton şehrinde cezaevine gönderilen Durst, 10 Ocak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hakkındaki hapis kararının hemen ardından Covid-19 virüsü kapan Durst'ün var olan sağlık sorunları bu nedenle daha da ağırlaşmıştı. Durst'ün avukatı Chip Lewis, ölüm haberlerinin ardından ABD basınına yaptığı açıklamada, Durst'ün testler için götürüldüğü San Joaquin Hastanesi'nde öldüğünü söyledi. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu belirten Lewis, Durst'ün bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

HAYATI TÜYLER ÜRPERTİCİ AYRINTILARLA DOLU

Durst'ün hikayesi ilk bakışta akıl almaz detaylarla dolu. 100 milyonluk bir servetin sahibi olan bu ufak tefek adamın, adaletten kaçmak için kadın kıyafetleri giyip dilsiz numarasına sığındığı da oldu, bir markette çikolataların üzerine işediği gerekçesiyle gözaltına alınıp yargılandığı da...

Eşini dövüp kürtaja zorladığı, bir adamın kafasını kesip akan kanın içinde sakince oturduğu, yazdığı "kadavra notu"yla Los Angeles polisini kafasından vurulmuş bir kadının cesedinin bulunduğu yere yönlendirdiği, Durst hakkında anlatılan tüyler ürpertici ayrıntılar arasında.

Perişan bir halde girdiği tuvalette kendi kendine konuşurken alınan canlı ses kaydında tüm yaptıklarını istemeden de olsa bir bir itiraf etmesi ise muhtemelen en inanılmaz olanı.

EŞİ, EN YAKIN ARKADAŞI, KOMŞUSU…

Durst'ün 40 yılı aşkın süre boyunca en az 3 kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor.

Bunların başında 31 Aralık 1982 günü ortadan kaybolan eşi Kathleen Durst geliyor. Kathleen Durst, o gün Güney Salem'da bulunan evlerinde Robert'la kavga etti ve ardından sırra kadem bastı. O günden sonra Kathleen Durst'ten haber alabilen olmadı.

İkinci kişi, Robert Durst'ün arkadaşı ve uzun yıllar sözcüsü olan Susan Berman'dı. Berman 2000 yılında Los Angeles'ta Benedict Kanyonu'da bulunan evinde vurulmuş halde bulundu.

Üçüncü kişi olan Morris Black ise 2001 yılında Durst'ün Texas, Galveston'da bulunan apartman dairesinde, yine silahla vurularak öldü.

Üç vakada da savcılar failin Durst olduğuna işaret eden ama kesin olmayan deliller buldu.

İNSANLAR ONU DİLSİZ BİR KADIN SANIYORDU

Bir tek Black'in ölümüyle ilgili bilgiler biraz daha net gibiydi. Eski bir denizci olan 71 yaşındaki Black, Durst'ün Galveston'daki dairesinin karşı komşusuydu. Durst o dairede otururken çevredekilere dilsiz bir kadın numarası yapıyordu.

Bir gece iki adam kavga etti. Kavga sırasında Durst 0.22 kalibrelik silahını çekti. İki adam silah için boğuşmaya başladı. Durst'ün anlattığına göre yere düştüler, silah ateş altı, kurşun Black'in yüzüne isabet etti ve ölümüne sebep oldu.

Durst kurbanın cansız bedenini parçalara ayırıp Galveston Körfezi'ne attı. Cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı ancak kefaletle serbest bırakılmasını fırsat bilip kaçmaya başladı.

45 gün süren insan avı sonunda Pennsylvania'da bir markette, tavuklu sandviç çalarken yakalandı. Polisler kiraladığı otomobilde iki tabanca, 37.000 dolar nakit para, uyuşturucu ve Black'in sürücü belgesini buldu.

2003 yılında mahkemeye çıkarıldı ve nefs-i müdafaa savunması yaptı. Cesedi ortadan kaldırdığını ardından hikayesine kimsenin inanmayacağını düşünerek paniğe kapıldığını ve kaçmaya başladığını söyledi. Karar beraat oldu.

Morris Black'in öldürülmesiyle ilgili davadan bir kare. Durst, Black'i kendini savunmak için öldürdüğünü söyledi ve beraat etti. Morris Black'in öldürülmesiyle ilgili davadan bir kare. Durst, Black'i kendini savunmak için öldürdüğünü söyledi ve beraat etti.

1982'DE EŞİ ORTADAN KAYBOLUNCA ABD'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Durst bu olaydan çok çok önce, daha 1982 yılında eşi ortadan kaybolunca ABD’de herkesin tanıdığı ve hiç kimsenin güvenmediği ünlüler kervanına katılmıştı bile.

O yıllarda Durst cinayet zanlısı olarak sorgulandı, ancak hakkında bir iddianame hazırlanması için yeterli delil bulunamadı.

Ama şüphelenmek için bolca sebep vardı: Çift sürekli herkesin gözü önünde kavga ediyordu, Kathleen vücudundaki morluklar için sık sık tedavi görüyordu, ailesine göre Robert'ın zoruyla bebeğini aldırmak zorunda kalmıştı ve ortadan kaybolmasa birkaç ay içinde tıp fakültesinden mezun olmak üzereydi.

Durst, 8 yıl sonra gıyabında eşinden boşandı. Ardından Kathleen Durst kanunen ölü ilan edildi. Ancak bedeni asla bulunamadı.

Ancak Durst'ün hâkim karşısına çıkarılmasını sağlayan ne Black'in öldürülmesi ne de Kathleen'in ortadan kaybolması oldu. Durst, 2000'de meydana gelen Berman cinayeti için yargılandı. Böylece zengin bir adamın takma isimler kullanarak sürdürdüğü, birçok kitaba, filme, televizyon dizisine ve makaleye konu olmuş uzun suç macerası da sona erdi.

15 YIL SONRA AÇILAN DAVA KORONAVİRÜSE TAKILDI

Bir gazeteci olan Susan Berman, yıllar boyunca Durst'ün sözcüsü, ve gazeteciler ile Kathleen'in ailesi ve arkadaşları karşısındaki en güçlü savunucusu olmuştu. Dolayısıyla Berman'ın ölümünden 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sonucunda Durst hakkında hazırlanan iddianame kamuoyunun bir kısmını oldukça şaşırttı.

Savcılık, Durst'ün Berman'ı silahla vurarak öldürdüğünü öne sürdü. Zira Berman, polislere Kathleen Durst'ün kaybolmasının bir numara olduğunu, kadının Robert Durst tarafından öldürüldüğünü ve cansız bedeninin de yine Durst tarafından ortadan kaldırıldığını söyleyecekti.

Durst, eşinin ortadan kaybolmasında ve Berman'ın öldürülmesinde parmağı olduğu iddialarını hep reddetti. Dahası Berman olayıyla ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra 6 yıl boyunca hâkim karşısına çıkarılmadı. Bu süreçte Los Angeles Şerif Departmanı'na bağlı bir sağlık kuruluşunda gözaltında tutulan Durst, yemek borusu kanseri ve beyinde sıvı birikimi nedeniyle ameliyatlar geçirdi.

Yıllarca ertelenen mahkeme, nihayet 2020 başlarında Los Angeles'ta başladı. Ancak jüri seçimi ve açılış konuşmalarının ardından Mart ayında koronavirüsün pandemi ilan edilmesiyle yeniden erteleme sürecine girildi.

ESKİ ARKADAŞINA "YA O ÖLECEKTİ YA DA BEN" DEMİŞ

Bir sonraki duruşma ancak Mayıs 2021'de yapılabildi. Durst'ün hikayesindeki her şey gibi bu duruşma da tuhafı. Jüri üyeleri mahkeme salonunun dört bir yanına yayılmış, savcılar jüri koltuklarına oturmuş haldeydi. Yargıç dahil herkes önlem olarak maskeliydi.

Mahkeme sürecinde hem Durst ailesinin 8 milyar dolarlık emlak imparatorluğunun yöneticisi olan erkek kardeş Douglas Durst, hem de Robert'ın eski arkadaşı Nick Chavin, savcılık tanıkları olarak dinlendi. Chavin, ifadesinde 2014 yılında New York'ta bir kaldırımda konuşurlarken, Durst'ün Berman'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Chavin'in anlattığına göre, Durst, "Ya o ölecekti ya ben. Başka seçeneğim yoktu" demişti.

Savcılık 80 kişiyi tanık olarak çağırdı ve mahkemeye neredeyse 300 adet delil sundu. Ancak en kesin delil Durst'ün kendi sözleri oldu. Jüriye Durst'ün geçmişteki konuşmalarının ses kayıtları dinletildi. Bunlar arasında 2015'te gözaltına alındıktan sonra Savcı Yardımcısı John Lewin ile olan diyaloğu, cezaevindeyken yaptığı yüzlerce telefon konuşması ve bir belgesel yapımcısıyla olan 20 saatlik mülakatı da bulunuyordu.

DURST'Ü BİTİREN İKİ ZARF OLDU

Yapımcılığını Andrew Jarecki, Marc Smerling ve Zac Stuart-Pontier'ın üstlendiği söz konusu belgesel (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) 2015 yılında HBO kanalında 6 bölüm halinde yayınlandı.

2010 yılında da Ryan Gosling, "All Good Things" (Güzel Günler) filminde, Durst'ten esinlenilerek yazılan bir karakteri oynadı. Filmde Gosling'in karakterinin, Kirsten Dunst tarafından canlandırılan eşini öldürdüğünden şüpheleniliyordu. All Good Things, Durst'ün Vermont'taki sağlıklı ürünler marketinin adıydı.

Durst, geçmişte gazeteciler ve film yapımcılarıyla hiç iş birliği yapmamış olmakla birlikte belgeselin yayınlanmasından sonra Jarecki'yle görüşmeyi kabul etti. 20 saat süren görüşmeler sırasında Durst, Jarecki'ye her ne kadar son bölüm yayınlanmadan bir gün önce Susan Berman cinayeti nedeniyle gözaltına alınmış olsa da "The Jinx"i çok beğendiğini söyledi.

Son görüşmelerinde, Jarecki, Durst'e iki zarf gösterdi. Zarflardan biri 1999'da Durst tarafından Berman'a, diğeri kimliği belirsiz bir kişi tarafından Los Angeles Emniyeti'ne gönderilmişti ve içinde Berman'ın cansız bedeninin nerede olduğunu belirten bir not vardı.

El yazısı uzmanlarına göre iki zarftaki metinler aynı kişiden çıkmıştı. Üstelik iki metinde de Beverly Hills "Beverley" olarak hatalı yazılmıştı. Bu yazılar Durst'ün Berman'ı öldürdüğünün kesin kanıtı olarak kabul ediliyordu.

"HEPSİNİ ÖLDÜRDÜM, TABİİ Kİ"

Görüşme bittikten sonra Durst sarsılmış halde tuvalete gitti. Ancak kablosuz mikrofonunun halen açık olduğunun farkında olmadığından bir yandan kendi kendine söyleniyordu. Bu sırada işlediği cinayetlerden bahseden Durst, "Ben ne halt ettim? Hepsini öldürdüm, tabii ki" diyordu. Daha sonra avukatları "kadavra notu"nu Durst'ün yazdığını kabullendi ancak bunun cinayeti Durst'ün işlediğinin değil, Durst'ün cinayetten haberdar olduğunun kanıtı olduğunda ısrar etti.

Savcı Habib A. Balian, davanın kapanış konuşmasında Durst'ün sözlerini tekrarladı: "Ya o ölecekti ya ben. Başka seçeneğim yoktu" ifadelerini kullanan Balian, "Bu her şeyi anlatıyor" dedi.

7,5 saat süren müzakerelerin ardından, jüri 17 Eyül günü Durst'ü birinci derece (yani planlı) cinayetten suçlu buldu. Ekimde yapılan ceza duruşmasında da Durst, kefaletsiz ömür boyu hapse mahkûm edildi.

EŞİYLE İLGİLİ DAVADA DA HAREKETLENME OLDU AMA…

Karardan iki gün sonra New York'ta polis müfettişi Joseph C. Becerra, Durst hakkında bir şikâyet başvurusu yaptı. Başvuruda Durst'ün eşinin kaybolmasıyla bağlantılı olarak ikinci derece cinayetle suçlanıyordu. Böylece 1982'den bu yana süren ve ailesini, arkadaşlarını harap eden "Kathleen Durst'e ne oldu?" sorusunun esrarının çözülmesi için bir adım atıldı.

Bu şikayetin ardından resmi iddianamenin gelmesi bekleniyordu. Böylece nihayet 40 yıl evvel ortadan kaybolan Kathleen Durst'ün hesabı sorulabilecekti. Ama o sırada Robert Durst çoktan hayatının sonlarına gelmişti. Los Angeles'ta bulunan bir sağlık kuruluşunda, Covid-19 teşhisi sonrası bağlı olduğu solunum cihazı yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyordu.

3 ay sonra Durst hayata gözlerini yumdu.

7 YAŞINDAYKEN ANNESİ ÖLÜNCE DARMADAĞIN OLDU

Peki ağzında gümüş kaşıkla doğan Durst nasıl bir soğukkanlı katil oldu? Dilerseniz hikâyenin en başına dönelim...

12 Nisan 1943'te Manhattan'da doğan Robert Alan Durst, Seymour ve Bernice Durst'ün dört çocuğunun en büyüğüydü. Robert doğduğunda, Avusturya göçmeni dedesi Joseph Durst'ün 1927'de kurduğu müteahhitlik imparatorluğunu babası yönetiyordu.

O ve kardeşleri (Douglas, Thomas ve Wendy) Scarsdale'ın zengin bir mahallesinde büyüdü. Ancak bu konforlu çocukluk 1950 yılında annelerinin ölümüyle ağır yara aldı. Anne Bernice evlerinin çatısından düşmüş ya da bazılarına göre, atlamıştı.

Bu ölüm Durst ailesini paramparça etti. Annesinin ölüm anına şahit olan 7 yaşındaki Robert ise darmadağın olmuştu.

Robert ve Douglas çok sık kavga ediyordu. Bu nedenle babası Robert'ı bir psikiyatri kliniğine gönderdi. Lisedeki Robert arkadaşsız bir gençti. Mezuniyet yıllığında sadece bir fotoğrafı vardı ve herhangi bir ders dışı faaliyetin bahsi geçmiyordu.

Durst 1965'te Lehigh Üniversitesi'nin ekonomi bölümünden mezun oldu. Ardından UCLA'de yüksek lisansını yarıda bıraktı ama bu dönemde Susan Berman'la tanıştı. Yazar olmak isteyen Berman Las Vegas'ın tanınmış gangsterlerinden birinin kızıydı.

KATHLEEN'İ İKİ GÖRÜŞMEDE TAVLAMAYI BAŞARDI

Durst'ü gençlik yıllarında tanıyanlara göre, davranışları hep biraz başına buyruk ve dengesizdi. Bunun en iyi örneği de eşi Kathleen'le olan tanışma süreciydi. Bekarlık soyadıyla Kathleen McCormack, o yıllarda Durst ailesine ait binalardan birinde yaşayan bir tıp fakültesi öğrencisiydi. Robert, bu vesileyle tanıştığı Kathleen'i iki kez görüştükten sonra birlikte Vermont eyaletine taşınmaya ikna etmeyi başardı. Burada açtıkları "All Good Things" isimli sağlıklı gıda ürünleri marketinin geliriyle kıt kanaat geçiniyor, hippiler gibi yaşıyor, Volkswagen Beetle'la geziyorlardı.

Bir yıl sonra babası Durst'ün New York'a dönüp aile işine katılmasında ısrarcı oldu. Çift 1973 yılında evlendiğinde, Kathleen 19 Robert ise 28 yaşındaydı. Dönemin ünlü diskosu Studio 54'da eğleniyor, yelkenliyle Akdeniz'e açılıyor, Tayland'a tatile gidiyorlardı.

MUTLU GÜNLER ÇOK KISA SÜRDÜ

Evlilik 1976 yılında çatırdamaya başladı. En büyük sorun çocuk meselesiydi. Kathleen çocuk istiyor, Robert bu fikre şiddetle karşı çıkıyordu. Hatta Kathleen'in ailesinin dediğine göre, Robert eşini kürtaja zorlamıştı.

Bağımsızlığını kazanmak isteyen Kathleen önce hemşirelik okuluna kaydoldu, ardından Bronx'ta bulunan Albert Einstein Tıp Koleji'nde doktorluk eğitimine başladı. 1981 yılında bir boşanma avukatı tuttu. Ortadan kaybolmasından kısa bir süre önce de bir hastanede eşinin elinden çıktığını söylediği morluklar için tedavi gördü.

New York Times'ın 2017 tarihli bir haberinde, "Bayan Durst kız kardeşine, arkadaşlarına, konuştuğu herkese 'Eğer bana bir şey olursa, bunu Bob'ın yanına bırakmayın' diyordu" ifadeleri yer alıyordu.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN DAVA AÇILAMADI

Eşinin ortadan kaybolduğunu polise 5 gün sonra bildiren Durst, Kathleen'i bir tren istasyonuna götürüp Manhattan trenine bindirdiğini, genç kadının burada okulla ilgili bir işi olduğunu söyledi. Dediğine göre, ardından eve dönmüş, komşularla biraz içki içmiş ve Manhattan'daki evlerinde kalan eşiyle telefonda konuşmuştu.

Ancak telefon kayıtlarında evin Güney Salem'dan arandığına dair bir işaret yoktu. Durst aramayı köpeğini gezdirdiği sırada bir ankesörlü telefondan yaptığını iddia etti. Ama en yakın ankesörlü telefon kilometrelerce uzaktaydı ve o gece hava hem çok soğuk hem de yağmurluydu. Komşular da ifadelerinde o akşam Durst'le birlikte içki içtiklerini hatırlamadıklarını belirtti.

Ama deliller çok güçlü değildi. Zamanla ipuçları azaldı ve olay 16 yıl boyunca sürüncemede kaldı. Durst kayıp eşini 1990 yılında boşadı, aile işlerini de 1994'te erkek kardeşi Douglas'a devretti. Yıllarca ülkenin bir ucundan öbürüne dolandı durdu. 2000 yılında Manhattan'lı emlakçı Debrah Lee Charatan ile evlendi. Bu kararını platonik bir mantık evliliği olarak açıklamıştı.

1998 yılında başka bir davadaki bir şüphelinin verdiği bir ipucu, Kathleen Durst'ün kaybolmasına yönelik ilgiyi canlandırdı. Kathleen ortadan kaybolmadan kişisel varlığıyla ilgili belgeleri iki arkadaşına teslim etmiş, bu belgeler çeşitli hırsızlıklarda çalınmıştı. Bu arada Susan Berman'ın, Durst'ün hayatındaki rolünün sözcülükten fazla olup olmadığı da tartışılıyordu. Müfettiş Becerra ve Westchester Savcısı Jeanine F. Pirro 1982'deki soruşturmayı yeniden açtı.

BERMAN'I SORGULAYACAKLARDI, CESEDİNİ BULDULAR

2000 yılında Los Angeles polisi Susan Berman'ı sorgulamaya karar verdi. Ancak görüşmenin planlandığı tarihten kısa süre önce, polisin posta kutusuna bir zarf ulaştı. İçinde elle yazılmış bir not vardı ve notta bir kadavradan bahsedilerek bir adres veriliyordu. Berman'ın cansız bedeni bu adreste bulundu. Durst olayla ilgisi olduğunu reddetti. Olayla ilgili gözaltına alınan kimse olmadı.

2006 yılında Robert, Durst ailesiyle olan son bağını da kopardı. Manhattan'da bulunan 10 gökdelendeki payından 65 milyon dolar karşılığında vazgeçti ve aileye aştığı davada anlaşmaya varıldı. Böylece diğer varlıklarıyla birlikte serveti 100 milyon dolara ulaştı. Ayrıca her yıl 2 milyon dolar ödeme aldığı bir emanet fonu vardı.

Durst'ün Aralık 2021'de çekilen son fotoğrafı Durst'ün Aralık 2021'de çekilen son fotoğrafı

"TALİHSİZ BİR TIBBİ KAZA"

Ancak Durst'ün yasal problemleri bununla kalmıyordu. 2014 yılında bir markette çikolata rafının üzerine işediği için tutuklandı. 500 dolar para cezasına çaptırıldı. Avukatı savunmasında olayı "talihsiz bir tıbbi kaza" olarak nitelendirmişti.

2015 yılında Berman'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandıktan sonra Durst yıllarca gözetim altında sağlık sorunlarıyla uğraştı. Bu esnada avukatı Dick DeGuerin ise bir savunma stratejisi geliştiriyordu.

DeGuerin, 2019 yılında mahkemeye sunduğu açıklamada, Durst'ün "kadavra notu"nu yazdığını doğruluyor ama şöyle diyordu: "Not bu zarfı gönderen kişinin evde bir ceset bulunduğunu bildiğini göstermekte ama Susan Berman'ı kimin öldürdüğünü göstermemektedir."

The New York Times'ın "Robert Durst, Real Estate Scion Convicted as a Killer, Dies at 78" başlıklı haberinden derlenmiştir.