Emine Erdoğan'dan mesaj... 'Ukrayna'yı kurtarın' konseri

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken tüm dünya bölgedeki acıları dindirebilmek için ellerinden geleni yapıyor. dünyaca ünlü müzisyenler de bir aydır devam eden savaşı kınamak için bir araya gelerek konser düzenledi.

Konserde müziğin yanı sıra birçok video mesaj yayınlandı. O mesajlardan biri de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'ya ait teşekkür mesajıydı. Zelenska'ya dünyanın bir çok yanından First Lady'ler destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da destek mesajı yayınlayan First Ladyler'den biri oldu. Emine Erdoğan, "Çocuklar yalnızca gökyüzüne yükselen balonları seyretmek için başlarını kaldırsın, üzerlerine yağan bombalara bakmak için değil" dedi.

Online olarak yayınlanan ve 'Ukrayna'yı kurtarın' adı verilen konserde birçok ünlü sanatçı sahneye çıktı. Çıkamayanlar ise video mesaj gönderdi.

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Sting, Fat Boy Slim, Placebo, Craig David gibi dünyaca ünlü bir çok yıldız ve grup 'savaşa hayır' dedi, Ukrayna için yardım eli uzattı.

Konserde yer alan dünyaca ünlü şarkıcı Sting "Bu tiranlığa karşı savaşan cesur Ukraynalılar ve gözaltına alınma riskine rağmen protesto düzenleyen Ukraynalılar... Biz hepimiz çocukları seviyoruz. savaşı durdurun" sözlerini kullanarak dünyaya barış mesajı verdi.

KONSERİN ALMANYA AYAĞI SES GETİRDİ

Ukrayna'yı Kurtar-Savaşı Durdur (Save Ukraine-#StopWar) adı altında küresel boyutta düzenlenen ve 20 ülkede yayınlanan konser Almanya’da başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’nda kurulan dev ekrandan izlendi.



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 32’nci gününde devam ederken, Polonya'nın başkenti Varşovav merkezli “Save Ukraine - #StopWar" (Ukrayna'yı Kurtar - Savaşı Durdur) adı altında uluslararası yardım konseri düzenlendi. Küresel boyutta düzenlenen konser aralarında Almanya, Çekya, Ukrayna ve Türkiye’nin bulunduğu 20 ülkede canlı olarak yayınlandı. Konserin Almanya ayağı başkent Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’nda kurulan dev ekrandan izlendi. Dünya çapında müzisyenlerin bir araya geldiği konserin amacının, Ukraynalıların hayatta kalması ve savaşı kazanmasına yardımcı olmak için dünya çapında milyonlarca insana ulaşmak olduğu duyuruldu.



Söz konusu konser maratonuna, dünyanın dört bir yanından müzisyenler, sanatçılar, kamu aktivistleri, kanaat önderleri, aktörler, sanatçılar, sporcular ve gönüllüler katılırken, konserde ABD’li rock grubu Imagine Dragons, İngiliz rock grupları Placebo ve Nothing but Thieves, İngiliz müzisyenler Fatboy Slim ve Craig David gibi isimlerin yanı sıra Ruslana ve Alyona Alyona gibi Ukraynalı sanatçılar yer aldı.



RUSYA VE PUTİN PROTESTO EDİLDİ

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Brandenburg Kapısı önünde kurulan sahnede, topluluğa hitap eden konuşmacılar, savaş nedeniyle Ukrayna'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekerken, etkinliği çoğu gençlerden oluşan yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Katılımcıların ellerinde, “Rusya’yla Kanlı Ticareti Durdurun”, “Katil Putin”, "Hava Sahasını Hemen Kapatın” ve “Avrupa Uyuma” yazan pankartlar taşıdığı görüldü. Bazı eylemciler ise sembolik olarak kucaklarında kanlı bebek kundakları taşıdı.



UKRAYNA’DAKİ SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN BAĞIŞ TOPLANDI

İki saatlik konser maratonuna paralel olarak, Ukrayna’daki savaş mağdurları için bağış toplandı. Bağışlardan elde edilecek gelir Ukrayna Sosyal Politika Bakanlığı'na gönderilecek ve Ukraynalı mülteciler için konaklama, yiyecek, giyecek ve ilaç tedarikini finanse etmek için kullanılacak.