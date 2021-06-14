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Dünya
DHA - AA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı

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Emine Erdoğan Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Belçika’da Türk STK’larının temsilcileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel'de, Maarif Vakfının düzenlediği istişare toplantısında sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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