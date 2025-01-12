Emevi Cami'ndeki izdihamın nedeni ortaya çıktı

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Başkent Şam'daki Emevi Camii'nde 5 kişinin ölümüne yol açan izdihamın tanıkları, olayın nedeninin bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtması olduğunu belirtti.





Cuma namazı esnasında camiye girmek isteyenlerin birbirini ezdiğini söyleyen Ali Hasan, "Yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve Cuma namazına girmek isterken insanlar öldü. Çok kalabalıktı. Emevi Camii'nin kapısında insanlar birbirlerini ezdiler” dedi.



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Yaşanan izdihama tepki gösteren Abdullah Nana, “Yaşanan kalabalığın nedeni Cuma Namazını ve yemek davetini birleştirmeleri oldu. Bu çok yanlıştı. Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu. O yüzden fazlaca kalabalık oldu. Güzel bir şekilde yemek dağıtımı gerçekleşmedi, davet eden kişi o kadar kalabalık olacağını düşünmedi. Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu. Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi” diye konuştu.Yemek dağıtımının düzensiz olmasına dikkat çeken Ali Bakranlı ise, insanların birbirlerini ezdiklerini ifade ederek "Emevi Cami çok kalabalık olmuştu. Yemek davetiyle, namaz saati aynı zamana denk geldi ve insanlar birbirlerini ezdi. 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yazık, günah çok sayıda insan zarar gördü. Yemek daveti için sosyal medyada paylaşım yapıldı ve çok kalabalık oldu. 50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıttı. Daha düzgün olması lazımdı, o kadar insan öldü yazık günah” şeklinde konuştu.

Şam'daki Emevi Camisi'nde dün cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı. Şam Sağlık Müdürü Dr. Mohammed Akram Maatouk, Suriye Haber Ajansı'na (SANA) yaptığı açıklama, izdihamda 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı. Şam Valisi Mahir Mervan, SANA'ya yaptığı açıklamada, bugün Emevi Camisi'nde, cami içinde ve çevresinde düzenlenen sivil etkinliklerden birinde izdiham yaşanması sonucunda talihsiz bir olayın meydana geldiğini belirtti.



Camide yaşananların tüm sorumluluğunu üstlendiklerini, bu tür olayların gelecekte kamuya açık yerlerde tekrarlanmaması için acil önlemler almak üzere çalıştıklarını vurgulayan Mervan, "Olayın ayrıntılarını ve nedenlerini araştırmak için İçişleri Bakanlığı ile takip ediyoruz ve sorumluların hesap vermesi için gerekli tüm önlemleri alacağız." dedi.