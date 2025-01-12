Emevi Cami'ndeki izdihamın nedeni ortaya çıktı

İHA-AA
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 14:13
Suriye'de 2 gün önce Cuma namazı sırasında yaşanan izdihamın nedeni ortaya çıktı. İzdihamın tanığı Ali Hasan, “Cuma günü yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve Cuma namazına girmek isterken insanlar öldü" ifadelerini kullanırken, bir başka tanık Abdullah Nana ise, "Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu" dedi.
Başkent Şam'daki Emevi Camii'nde 5 kişinin ölümüne yol açan izdihamın tanıkları, olayın nedeninin bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtması olduğunu belirtti.
"NAMAZA VE YEMEK DAVETİNE GELENLER BİRBİRİNE KARIŞTI"
Cuma namazı esnasında camiye girmek isteyenlerin birbirini ezdiğini söyleyen Ali Hasan, "Yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve Cuma namazına girmek isterken insanlar öldü. Çok kalabalıktı. Emevi Camii'nin kapısında insanlar birbirlerini ezdiler” dedi.
Yaşanan izdihama tepki gösteren Abdullah Nana, “Yaşanan kalabalığın nedeni Cuma Namazını ve yemek davetini birleştirmeleri oldu. Bu çok yanlıştı. Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu. O yüzden fazlaca kalabalık oldu. Güzel bir şekilde yemek dağıtımı gerçekleşmedi, davet eden kişi o kadar kalabalık olacağını düşünmedi. Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu. Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi” diye konuştu.SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPILDI
Yemek dağıtımının düzensiz olmasına dikkat çeken Ali Bakranlı ise, insanların birbirlerini ezdiklerini ifade ederek "Emevi Cami çok kalabalık olmuştu. Yemek davetiyle, namaz saati aynı zamana denk geldi ve insanlar birbirlerini ezdi. 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yazık, günah çok sayıda insan zarar gördü. Yemek daveti için sosyal medyada paylaşım yapıldı ve çok kalabalık oldu. 50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıttı. Daha düzgün olması lazımdı, o kadar insan öldü yazık günah” şeklinde konuştu.CAMİDE YAŞANAN İZDİHAM
Şam'daki Emevi Camisi'nde dün cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı. Şam Sağlık Müdürü Dr. Mohammed Akram Maatouk, Suriye Haber Ajansı'na (SANA) yaptığı açıklama, izdihamda 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.
Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı. Şam Valisi Mahir Mervan, SANA'ya yaptığı açıklamada, bugün Emevi Camisi'nde, cami içinde ve çevresinde düzenlenen sivil etkinliklerden birinde izdiham yaşanması sonucunda talihsiz bir olayın meydana geldiğini belirtti.
Camide yaşananların tüm sorumluluğunu üstlendiklerini, bu tür olayların gelecekte kamuya açık yerlerde tekrarlanmaması için acil önlemler almak üzere çalıştıklarını vurgulayan Mervan, "Olayın ayrıntılarını ve nedenlerini araştırmak için İçişleri Bakanlığı ile takip ediyoruz ve sorumluların hesap vermesi için gerekli tüm önlemleri alacağız." dedi.