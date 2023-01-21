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Emeklilik parasıydı... Usain Bolt'un 12.7 milyon doları 'kayboldu'

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#Bolt#Atlet#Dolandırıcı
Emeklilik parasıydı... Usain Boltun 12.7 milyon doları kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 09:27

Dünyanın en hızlı atleti ünvanıyla anılan Bolt, dolandırıcılardan kaçamadı.

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Pek çok insan Usain Bolt'u en son gördüğünde muhtemelen Londra, Rio De Janeiro ya da Pekin'deki yarış pistlerinde koşuyordu. Ancak Jamaikalı sporcu şimdi bambaşka bir nedenle gündemde.

Olimpiyatlarda 8 kez altın madalya kazanan ve dünyanın en hızlı atleti ünvanıyla anılan Bolt, anlaşılan o ki dolandırıcılardan kaçamadı. Rekortmen sprinterin yerel bir yatırım şirketinde bulunan birikimi adeta buharlaştı.

Jamaika'nın İngilizce gazetesi The Gleaner'ın haberine göre Bolt, paranın kayıp olduğunu ilk olarak 11 Ocak'ta fark etti.

Bolt’un, Stocks & Securities Limited (SSL) adlı yatırım şirketindeki hesabında bulunan yaklaşık 12 milyon 700 bin doların kayıp olduğu aktarılıyor.

Haberin devamı ve daha fazlası Mashable'da...

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