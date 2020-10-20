MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEmekli Yunan komutan: Ankara’nın Oruç Reis hamlesi çok zekice
GeriDünya Emekli Yunan komutan: Ankara’nın Oruç Reis hamlesi çok zekice
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emekli Yunan komutan: Ankara’nın Oruç Reis hamlesi çok zekice

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Emekli Yunan komutan: Ankara’nın Oruç Reis hamlesi çok zekice
Abone Olgoogle-news

Yunanistan'ın eski deniz kuvvetleri komutanlarından olan emekli amiral Andonis Andonyadis, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz’e yollamasını ‘çok zeki ve önemli bir adım’ olarak niteledi.

Andonyadis ‘Open TV’ye yaptığı açıklamada “Türkiye’nin, (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın savaş istediğine inanmıyorum. Oruç Reis, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda dolaşıyor. 6 mil olan Yunan karasularının içine girmediği müddetçe de haklarımızı çiğnemiyor” dedi.

TÜRKİYE BÖLGEYİ İŞARETLİYOR

Andonyadis, “Türkiye, çok zeki ve önemli bir hamle yaptı. Erdoğan, vatanının çıkarına olduğuna inandığı şeyleri yapıyor. İki ülke arasında deniz yetki sınırlarının belirleneceği zaman, ben o noktada arama çalışmaları yaptım diyebilecek. Türkiye, bölgeyi işaretleyerek gelecek için yatırım yapıyor. Yapmamız gereken, 1-2 sismik araştırma gemisi kiralayarak, bölgeyi bizim de işaretlememizdir” diye konuştu.

False
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle