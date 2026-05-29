Emekli MOSSAD ajanından Türkiye itirafı: Fırtına geliyor

İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın eski ajanı Jonathan Pollard, İsrail basınından Kanal 7’ye verdiği röportajda Türkiye’yi hedef alan dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

ABD’de 30 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan eski donanma istihbarat analisti Pollard, Ankara ile ilişkilerin zorlu olacağını savunarak, “Türklerle, İranlılarla olduğu kadar kolay bir süreç yaşamayacağız, bu apaçık ortadadır” dedi.

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

İsrail’in gelecekte yeni çatışmalara hazırlıklı olması gerektiğini öne süren Pollard, “Bir sonraki savaşa hazırlıklı olmalıyız, bu savaş muhtemelen Türkiye ve Mısır’a karşı olacak. Fırtına geliyor. Dünyanın daha önce görmediği bir süreç olacak” ifadelerini kullandı.

Maariv gazetesinin aktardığı bilgiye göre, Türkiye’nin Orta Doğu’nun en güçlü ordularından birine sahip olduğunu belirten Pollard, Ankara’nın NATO üyeliğine de dikkat çekti.

“SURİYE’DE TÜRK VARLIĞI İSRAİL İÇİN TEHDİT”

Pollard, İsrail’in Suriye’nin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelere ilişkin de tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Türkiye destekli bir yapının bölgede güç kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Pollard, bunun İsrail açısından “sınırımızda Türkler” anlamına geleceğini ileri sürdü.

Türkiye’yi “başa çıkılması zor bir tehdit” olarak nitelendiren Pollard’ın sözleri İsrail kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

NETANYAHU’YA SERT ELEŞTİRİ

Pollard röportajında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu da hedef aldı.

Netanyahu’nun ABD’ye bağımlı bir siyaset izlediğini öne süren Pollard, “Netanyahu tam bir ABD bağımlısıdır. ABD başkanlarının önünde eğilen bir paspastan farkı yoktur. İsrail’in şu an Washington’dan korktuğu aşikar. Resmen Trump’ın tepkilerinden korkarak günlerimizi geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.