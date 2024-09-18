Emekli Gizli Servis ajanı açıkladı: Trump'ı korumak neden bu kadar zor? 'Sadece önemli başkanlar vurulur'

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Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım’da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen ikinci silahlı saldırı, dünyanın en yüksek profilli kişilerinden birini korumakla görevi teşkilatın karşı karşıya olduğu çeşitli sorunları gündeme getirdi.

BBC’de yer alan habere göre, 20 yıl boyunca Gizli Servis’te görev yapan emekli ajan Paul Eckloff, Trump'ın kamuoyundaki profilinin Gizli Servis için benzersiz bir güvenlik ve finansman sorunu yarattığını söyledi.

Eckloff, “İşin rengi değişti,” diyerek, Trump’ın dışarıda geçirdiği zamanın, hayran kitlesinin coşkusunun ve mitinglerin büyüklüğünün işleri zorlaştırdığını belirtti.

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Trump’ın golf hobisinin de güvenlik açısından sorunlar yarattığını ifade eden Eckloff, Trump'ın saatlerce açık bir mekanda kaldığını vurguladı. Eckloff, Trump’ın başkan olduğu dönemde askeri bir üstte golf oynadığını ve güvenliği sağlamanın burada daha kolay olduğunu söyledi.

Eckloff, Trump'ın mevcut korumasının “başkanlık seviyesindeki güvenliğe yakın bir düzeyde" olduğunu ancak bu durumdan daha fazlasının yapılamayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

ABD Gizli Servisi'nin başkan vekili bu hafta yaptığı açıklamada Trump'ın güvenliğinin artık “en üst düzeyde” olduğunu söyledi. Palm Beach İlçesi Şerifi Ric Bradshaw, golf sahasındaki saldırının ardından yaptığı açıklamada, Trump görevde olan bir başkan olsaydı, “bu golf sahasının tamamını kuşatmış olurduk” dedi.

GİZLİ SERVİS OLAYLARIN MERKEZİNDE

Başkanları ve diğer üst düzey ABD yetkililerini koruyan Gizli Servis, Trump'ın hayatını tehdit eden her iki olayın da merkezinde yer aldı. Gizli Servis, Eckloff’un da belirttiği gibi son zamanlarda eski başkanın koruma ekibini finanse etmek için gereken kaynaklar konusunda endişelerini dile getirdi.

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Pennsylvania'daki bir mitingde silahlı bir kişinin ateş açarak Trump'ın kulağını vurduğu suikast girişiminin ardından Gizli Servis yönetimi ABD Kongresi önüne çıkarılırken ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etmişti.

Suikast girişiminden daha sonra, Palm Beach’de de Trump’a yönelik silahlı saldırı girişimi gerçekleşmişti. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerinin, olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Federal Güvenlik Servisi (FBI), olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımlarken Gizli Servis olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Saldırı girişimlerinin ardından Başkan Joe Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada Gizli Servis'in “daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu” ve Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Gizli Servis Müdür Vekili Ronald Rowe geçen hafta Kongre'ye gönderdiği bir mektupta “Gizli Servis'in artan görev gerekliliklerinin ek kaynak gerektirdiğini” yazdı. Ancak Kongre’deki bütçe görüşmelerinin sonucunda Gizli Servis’in bütçe yardımı alma ihtiyacı reddedildiği açıklandı.

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Washington Post'un haberine göre, golf sahalarında Trump’ı korumaktan endişe eden Gizli Servis, eski başkanı olası bir saldırıya fırsat verebileceği konusunda uyardı.

"SADECE ÖNEMLİ BAŞKANLAR VURULUR"

Trump, 15 Eylül'de Florida'da bulunduğu yerin civarında meydana gelen "suikast girişiminin" ardından Michigan eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde konuştu.

Başkanlığın "tehlikeli bir iş" olduğuna dikkati çeken Trump, "Sonra da neden bana ateş edildiğini merak ediyorsunuz. Bilirsiniz, sadece önemli başkanlar vurulur." ifadesini kullandı.

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Trump ayrıca, "suikast girişimi"nin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile "çok güzel bir görüşme" yaptığını ve Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'ten "çok güzel bir telefon" aldığını kaydetti.