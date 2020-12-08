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Haber Giriş: 08.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emekli amiralden İsrail ile sınır haritası

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Emekli amiralden İsrail ile sınır haritası
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Emekli Tümamiral ve Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail merkezli Moshe Dayan Araştırma Merkezi’nin Turkeyscope yayını için yazdığı makalede, İsrail’in Türkiye ile deniz sınırı anlaşması yapması gerektiğini savundu.

Uluslararası deniz hukukuna göre, Türkiye’nin Muğla ve Antalya kıyılarının karşılıklı olarak İsrail ile deniz sınırı bulunduğunu yazan Yaycı, İsrail’in Kıbrıs Rum Yönetimi’nin deniz sınırı tezini kabul etmesiyle bölgedeki önemli enerji zenginlikleri haklarını kaybettiğini ifade etti.

Emekli amiralden İsrail ile sınır haritası

İsrael Hayom gazetesi, Yaycı’nın teklifinin Türkiye’nin Libya ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasına benzer prensipler içerdiğini yazdı. Doç. Dr. Yaycı anlaşmanın olması durumunda İsrail’in, doğalgazını Türkiye’den Avrupa’ya giden enerji altyapısına bağlayarak avantaj sağlayabileceğini belirtti.

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