Emekli amiralden İsrail ile sınır haritası

Uluslararası deniz hukukuna göre, Türkiye’nin Muğla ve Antalya kıyılarının karşılıklı olarak İsrail ile deniz sınırı bulunduğunu yazan Yaycı, İsrail’in Kıbrıs Rum Yönetimi’nin deniz sınırı tezini kabul etmesiyle bölgedeki önemli enerji zenginlikleri haklarını kaybettiğini ifade etti.

İsrael Hayom gazetesi, Yaycı’nın teklifinin Türkiye’nin Libya ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasına benzer prensipler içerdiğini yazdı. Doç. Dr. Yaycı anlaşmanın olması durumunda İsrail’in, doğalgazını Türkiye’den Avrupa’ya giden enerji altyapısına bağlayarak avantaj sağlayabileceğini belirtti.