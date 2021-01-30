EMA’dan AstraZeneca’ya onay

Son günlerde taahhüt ettiğinden daha az aşı teslim edeceğini açıklaması nedeniyle Brüksel ile ciddi sorun yaşayan AstraZeneca’nın aşısı, AB Komisyonu’nun nihai onayıyla birlikte uygulanmaya başlanacak. Almanya Aşı Komisyonu, önceki gün, aşının daha ileri yaştaki kişilerdeki etkinliği konusunda yeterli veri bulunmamasını gerekçe göstererek 65 yaşından küçüklere vurulmasını tavsiye etmişti. EMA ise 65 yaş üstü uyarısında bulunmadı.

AstraZeneca aşısı, EMA’dan onay alan üçüncü aşı. EMA daha önce BioNTech/Pfizer ve Moderna tarafından üretilen aşılara onay vermişti.

Öte yandan aşı üreten şirketlerin taahhütlerine uymaması nedeniyle zorda kalan AB, ‘şeffaflık’ gerekçesiyle sıkı bir kontrol mekanizmasını devreye soktu. Şirketler üçüncü ülkelere gönderilecek aşılar konusunda AB’yi önceden bilgilendirecek. AB, kendisine yönelik taahhütlerin karşılanmadığını tespit ettiği durumlarda aşıların üçüncü ülkelere gönderilmesini bloke edebilecek.