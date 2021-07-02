EMA: İki doz aşı deltaya karşı etkili

EMA’nın Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, “Gerçek dünya kanıtlarından ortaya çıkan veriler, iki doz aşının delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor” dedi. Cavaleri, EMA’dan onaylı Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarının yalnızca delta varyantına karşı değil, koronavirüsün Avrupa’da görülen bütün varyantlarına karşı etkili olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’da iki aylık düşüşün ardından COVID vakalarında bir haftadır yüzde 10’luk artış olduğunu bildirmiş ve disiplinli olunması uyarısında bulunmuştu.

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