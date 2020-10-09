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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 23:06 | Son Güncelleme:

Elysee Sarayı'nı karıştıran istifalar!

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Elysee Sarayı'nı karıştıran istifalar!
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Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi'nde, birçok yetkin kişinin art arda gelen istifaları üzerine Elysee Sarayı, denetime gitmek zorunda kaldı. Macron’un göreve geldiği 2017’den bu yana dairede 20 danışman değişmiş oldu. 

Fransız dergisi Elle’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi'nde Amerika, Asya, Küresel İşler ve Orta Doğu’dan sorumlu tecrübeli danışmanların mevkilerini bırakmaları, son aylarda çok sayıda danışmanın hastalık iznine çıkmasının ardından bağımsız bir şirket tarafından denetim yapılması kararı alındı.

Ağustosta başlatılan ve ön raporu bu ay başında sunulan denetimde, çalışanlar, genelde yönetimden memnun olmadıklarını belirtti.
Habere göre, denetim raporunun içeriği açıklanmasa da çalışanlar, dairenin yönetim şeklini "acımasızca ve gaddarca" olarak niteledi.

MACRON, 3,5 YILDA 20 DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI DEĞİŞTİRDİ

Haberde, bir diğer dikkati çeken unsur da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un göreve geldiği 2017’den bu yana ilgili dairede 20 danışman değiştirmesi oldu.  Görev süresinin bitmesine halen 1,5 yıl olan Macron’un selefleri Nicolas Sarkozy 15, François Hollande ise 12 danışmanını değiştirmişti.

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