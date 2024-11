Elon Musk'tan zafer paylaşımı

Cumhuriyetçilerin adayı Donal Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından ABD'li milyarder Elon Musk, 2022’de 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu X'ten zafer paylaşımı yaptı.

Trump'ın Cumhuriyetçi kabinesine katılacak milyarderler arasında olması beklenen teknoloji milyarderi Musk, yaptığı paylaşımda "Gelecek fantastik olacak" ifadesini kullandı.

The future is gonna be fantastic pic.twitter.com/I46tFsHxs3