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Elon Musk'tan zafer paylaşımı

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#Elon Musk#Musk#ABD
Elon Musktan zafer paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 12:03

Elon Musk, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinde zaferinin ardından sosyal medya platformu X'ten "Gelecek fantastik olacak" mesajını paylaştı. Trump'ın Cumhuriyetçi kabinesine katılması beklenen Musk, zafer sonrası desteğini dile getirdi.

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Cumhuriyetçilerin adayı Donal Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından ABD'li milyarder Elon Musk, 2022’de 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu X'ten zafer paylaşımı yaptı.

Trump'ın Cumhuriyetçi kabinesine katılacak milyarderler arasında olması beklenen teknoloji milyarderi Musk, yaptığı paylaşımda "Gelecek fantastik olacak" ifadesini kullandı.

Paylaşımda, sahibi olduğu Space X roketinin fırlatılma anının yer alırken Musk hakkında konuşan Trump, Musk'ın "ülkedeki en önemli insanlardan biri" olduğunu ve "bir yıldızın doğduğunu" söyledi.

Daha önce Space X roketlerini öven Trump, Musk hakkında "süper dahi" nitelendirmesi yaptı ve Musk'ın "korunması" gerektiğini ifade etmişti.

Musk, salıncak eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanların arasından 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini belirtmiş ve ilk ödülü vermişti.

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#Elon Musk#Musk#ABD

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