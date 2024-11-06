Elon Musk'tan zafer paylaşımı

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Cumhuriyetçilerin adayı Donal Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından ABD'li milyarder Elon Musk, 2022’de 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu X'ten zafer paylaşımı yaptı.

Trump'ın Cumhuriyetçi kabinesine katılacak milyarderler arasında olması beklenen teknoloji milyarderi Musk, yaptığı paylaşımda "Gelecek fantastik olacak" ifadesini kullandı.

The future is gonna be fantastic pic.twitter.com/I46tFsHxs3 — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Paylaşımda, sahibi olduğu Space X roketinin fırlatılma anının yer alırken Musk hakkında konuşan Trump, Musk'ın "ülkedeki en önemli insanlardan biri" olduğunu ve "bir yıldızın doğduğunu" söyledi.

Daha önce Space X roketlerini öven Trump, Musk hakkında "süper dahi" nitelendirmesi yaptı ve Musk'ın "korunması" gerektiğini ifade etmişti.

Musk, salıncak eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanların arasından 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini belirtmiş ve ilk ödülü vermişti.