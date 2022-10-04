Elon Musk'tan Ukrayna'yı kızdıran hamle... Cevabı bizzat Zelenski verdi!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde ülkenin farklı noktalarında taarruza geçen Ukrayna bazı bölgeleri Rus işgalinden kurtardı. Rusya ise bu gelişmeye kısmi seferberlik kararı alarak yanıt verdi.

Savaş son sürat devam ederken Elon Musk'tan adeta gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile tartışma konusu olan Musk bu sefer 'barış planı' yayınladı.

Milyarder iş insnaı 'Ukrayna - Rusya barışı' başlıklı yazısında barış için maddeler sundu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU

Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu belirten Musk, Ukrayna'nın da tarafsız statüye dönmesi gerektiğini savundu ve bu paylaşım kısa sürede tartışmaların fitilini ateşledi.

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İLK CEVAP BÜYÜKELÇİDEN

Musk'a Ukrayna tarafından ilk resmi tepki Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk'ten geldi.

Musk'ın paylaşımından kısa bir süre sonra milyarder girişimciyi etiketleyen büyükelçi Twitter'dan şu mesajı paylaştı;

'Defol git sana verebileceğim en diplomatik cevap.'

Musk gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaptı ve 'O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli' dedi ve bir anket başlattı.

TSİ 07.15 itibari ile 1.7 milyondan fazla kişinin oy kullandığı anketi yüzde 57.8 ile evet cevabı önde götürüyor.

ZELENSKİ'DEN ANKETLİ YANIT

Musk'ın bu paylaşımına Ukrayna lideri Zelenski'den yanıt gecikmedi.

Elon Musk'a yine anket ile cevap veren Zelenski takipçilerine şu soruyu sordu: Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi?

TSİ 07.15 itibari ile 1.6 milyondan fazla kişinin oy kullandığı anketi yüzde 81.4 ile Ukrayna'yı destekleyen cevabı önde götürüyor.