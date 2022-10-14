Elon Musk'tan Ukrayna'yı kızdıracak karar

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Milyarder iş insanı Elon Musk, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hemen ardından SpaceX'in Starlink adlı uydu-internet sistemini Ukrayna’da devreye sokma kararı almıştı.

Haziran ayında ise SpaceX, işgalin ilk üç ayında Ukrayna'ya 15 bin Starlink kiti teslim ettiğini açıklamıştı.

Elon Musk, Cuma günü Twitter’da şu ana kadar Ukrayna’ya 20 bin Starlink uydu birimi bağışlandığını ve bunun SpaceX’e maliyetinin 80 milyonu bulduğunu söylemişti. Musk, yıl sonunda ise bu maliyetin 100 milyon doları aşacağını belirtmişti.

Ancak CNN International’ın elde ettiği belgelere göre, bu yardımlar Pentagon devreye girip milyonlarca dolar ödemediği sürece sona erebilir gibi görünüyor.

Alex Marquardt imzalı yazıda, Eylül ayında SpaceX tarafından ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) yazılan bir mektupta, şirketin artık Ukrayna’daki hizmeti finanse etmeye devam edemeyeceği bildirildi. Mektupta ayrıca Ukrayna hükümeti ve askeri kullanım için sunulan Starlink hizmetinin finansmanını Pentagon’un devralması talep edildi.

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SpaceX'in hükümet satış direktörü tarafından kaleme alınan mektupta, “Ne Ukrayna’ya daha fazla terminal bağışlayacak ne de mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse edecek durumda değiliz” ifadeleri yer aldı.

Şirketin iddialarına göre ise Ukrayna’da sunulan hizmetin maliyeti, yılın geri kalanında 120 milyon doları, önümüzdeki 12 ayda ise 400 milyon doları bulabilir.

ZELENSKİ'Yİ ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile tartışma konusu olan Musk geçtiğimiz hafta 'barış planı' yayınladı. Milyarder iş insanı 'Ukrayna - Rusya barışı' başlıklı yazısında barış için maddeler sundu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU

Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu belirten Musk, Ukrayna'nın da tarafsız statüye dönmesi gerektiğini savundu ve bu paylaşım kısa sürede tartışmaların fitilini ateşledi.

İLK CEVAP BÜYÜKELÇİDEN

Musk'a Ukrayna tarafından ilk resmi tepki Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk'ten geldi.

Musk'ın paylaşımından kısa bir süre sonra milyarder girişimciyi etiketleyen büyükelçi Twitter'dan şu mesajı paylaştı;

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'Defol git sana verebileceğim en diplomatik cevap.'

Musk gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaptı ve 'O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli' dedi ve bir anket başlattı.

ZELENSKİ'DEN ANKETLİ YANIT

Musk'ın bu paylaşımına Ukrayna lideri Zelenski'den yanıt gecikmedi.

Elon Musk'a yine anket ile cevap veren Zelenski takipçilerine şu soruyu sordu: Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi?