Elon Musk'tan Trump ile ilgili flaş sözler! Çok ileri gittim

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından yeni bir açıklama yaptı.

ABD Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına getirilen Musk, Trump hakkında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu söyledi.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Geçen hafta Başkan Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanlık duyuyorum. Çok ileri gittim” dedi.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.