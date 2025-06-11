Elon Musk'tan Trump ile ilgili flaş sözler! Çok ileri gittim

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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından yeni bir açıklama yaptı.

ABD Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına getirilen Musk, Trump hakkında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu söyledi.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Geçen hafta Başkan Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanlık duyuyorum. Çok ileri gittim” dedi.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

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TARTIŞMA GÜNDEM OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

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Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

GÖZÜNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ

Amerikalı girişimci Elon Musk, ABD Başkanı Trump ile birlikte Beyaz Saray’da Oval Ofis’te kameraların karşısına geçti.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kısa süre önce ayrıldığı Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) dair açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında morarmış gözü dikkat çeken Musk, gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtladı.

Musk, "5 yaşındaki oğlum X ile oynuyordum. Ona ‘yüzüme vur' dedim ve o da vurdu. Fena değil, fark etmedim bile" dedi.

Trump ise esprili bir şekilde "X bunu yapabilir" diyerek Musk'a destek verdi.