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Elon Musk’tan OpenAl hamlesi... 97 milyar dolarlık teklif

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#ABD#Elon Musk#Chatgpt
Elon Musk’tan OpenAl hamlesi... 97 milyar dolarlık teklif
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 07:00

ABD’li teknoloji milyarderi Elon Musk liderliğindeki bir yatırımcı konsorsiyumu, yapay zekâ modeli ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI firmasını satın almak için 97.4 milyar dolarlık bir teklif sundu.

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Konuyla alakalı Musk’ın avukatı Marc Toberoff da teklifin OpenAI yönetim kuruluna iletildiğini doğruladı. CNN’in haberine göre, Toberoff “OpenAI’nin bir zamanlar olduğu gibi açık kaynaklı, güvenlik odaklı gücüne dönmesinin zamanı geldi” dedi. Söz konusu yatırımcı konsorsiyumundaki şirketler ise: Musk ve kurucusu olduğu yapay zekâ şirketi xAI, Baron Capital Group, Valor, Atreides, Vy Capital, Joe Lonsdale’in 8VC’si ve Ari Emanuel liderliğindeki Endeavor.

‘TWITTER’I SATIN ALALIM’

Bu iddialara karşılık OpenAI CEO’su Sam Altman da yanıt vermekte gecikmedi. Musk’ın teklifine X üzerinden esprili bir yanıt veren Altman, “Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz (yeni adıyla X) Twitter’ı 9.74 milyar dolara satın alabiliriz” paylaşımında bulundu. Musk ise Altman’ın gönderisine “Dolandırıcı” diyerek yanıt verdi. Musk ve Altman, 2015’te OpenAI’yi kar amacı gütmeyen bir yapay zekâ araştırma şirketi olarak birlikte kurdu. 2018’de yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı şirketteki görevinden ayrılan Musk, OpenAI’nin temel misyonunu terk ettiğini ve artık tamamen ticari çıkarlarla hareket ettiğini savunuyor. Diğer yandan OpenAI’ın piyasa değerinin 300 milyar dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor.

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#ABD#Elon Musk#Chatgpt

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