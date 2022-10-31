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Elon Musk'tan ilk hamle geldi... Twitter'da 'paralı' dönem! İşte aylık ücreti

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#Elon Musk#Twitter#Sosyal Medya
Elon Musktan ilk hamle geldi... Twitterda paralı dönem İşte aylık ücreti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 09:10

Twitter'ı satın aldığını resmen açıklayan Elon Musk, mikro blog platformu için flaş bir karara imza attı. Musk 'paralı' dönem için ilk adımı attı. İşte Twitter'ın 'paralı' özelliği için istenecek ücret...

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı.

Mikro blog devinin yeni sahibi olan Musk'tan ilk hamle geldi. The Verge'de yer alan habere göre, Musk, Twitter'ın paralı özelliği için çalışanlara 'deadline' verdi.

Aynı habere göre, Twitter tanınmış kişi ve kuruluşlara sunduğu doğrulama özelliği (mavi tık) için ücret almaya hazırlanıyor.

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AYDA 20 DOLAR İSTEYECEK

Söz konusu özellik için ayda 20 dolar isteneceği belirtiliyor.

'Twitter, doğrulama için ayda 20 dolar ücret almaya başlamayı planlıyor' başlıklı haberde Musk'ın Twitter ekibinden söz konusu değişikliği 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği bilgisine yer verildi.

Musk konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da 'Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor' tweet'i ile söz konusu değişikliğe işaret etti.

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Elon Musktan ilk hamle geldi... Twitterda paralı dönem İşte aylık ücreti
Mikro blog platformunda yaklaşık 400 bin doğrulanmış hesap bulunuyor...

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

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Ünlü milyarder satın alma gerekçesini Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile dünyaya duyurmuştu.

Musk kişisel hesabında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti;

'Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu yanlış çıktı. Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.'

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