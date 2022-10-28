Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Elon Musk'tan flaş Twitter kararı... İlk işi onları kovmak oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Twitter#Dünya
Elon Musktan flaş Twitter kararı... İlk işi onları kovmak oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 10:36

Dün Twitter'ı satın aldığını resmen açıklayan Elon Musk, mikro blog platformu için flaş bir karara imza attı. Musk o isimler ile yolları ayırdı.

Haberin Devamı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı.

Mikro blog devinin yeni sahibi olan Musk ilk kararını verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Musk Twitter'ın üst düzey isimleri ile yolları ayırdı.

Twitter'da çalışan ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan heberlere göre, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett görevden alındı.

Musk Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında 'the bird is freed' (Kuş özgür bırakıldı) ifadesine yer verdi.

Gözden Kaçmasın

İflasın eşiğinden milyarderliğe... İşte Elon Muskın hayatının değiştiği günİflasın eşiğinden milyarderliğe... İşte Elon Musk'ın hayatının değiştiği gün!Haberi görüntüle

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

Haberin Devamı

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Dünya bu iddia ile çalkalanıyor... Elon Musktan flaş Putin açıklamasıDünya bu iddia ile çalkalanıyor... Elon Musk'tan flaş Putin açıklamasıHaberi görüntüle

Dün, Ünlü milyarder satın alma gerekçesini Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile dünyaya duyurmuştu.

Musk kişisel hesabında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti;

'Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu yanlış çıktı. Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#Twitter#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek