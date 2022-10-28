Elon Musk'tan flaş Twitter kararı... İlk işi onları kovmak oldu!

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı.

Mikro blog devinin yeni sahibi olan Musk ilk kararını verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Musk Twitter'ın üst düzey isimleri ile yolları ayırdı.

Twitter'da çalışan ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan heberlere göre, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett görevden alındı.

Musk Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında 'the bird is freed' (Kuş özgür bırakıldı) ifadesine yer verdi.

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

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Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

Dün, Ünlü milyarder satın alma gerekçesini Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile dünyaya duyurmuştu.

Musk kişisel hesabında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti;

'Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu yanlış çıktı. Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.'