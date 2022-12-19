Elon Musk'tan flaş hamle... Şimdi de kendisini kovacak!

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX'in CEO'su Musk'ın Twitter'ı satın alması ünlü milyardere pahalıya mal oldu.

44 milyar Dolar karşılığında Twitter'ın patronu olan Musk'ın adı mikro blog şirketini satın aldığı günden beri manşetlerden inmiyor.

Attığı adımlar ve işten çıkardığı çalışanlar nedeniyle tepki çeken Musk'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yeni bir anket yayınladı. Musk kısa sürede viral olan ankette Twitter kullanıcılarına şu soruyu yöneltti;

'Twitter'ın başı olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım.'

Başka bir deyişle Musk, Twitter kullanıcılarından kendisini kovup kovmamasına kovmamasına karar vermelerini istedi.

Güney Afrika doğumlu iş insanı aylar süren pazarlıklar ve belirsizlikler sonucu Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması ve ardından yaşananlar uluslararası basında tartışılmaya devam ediyor...

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'EVET' OYU YÜZDE 56.3 İLE ÖNDE

TSİ 08.22 itibari ile 12 milyona yakın oy verdiği ankette 'evet' yanıtı yüzde 56.3 ile önde.

Sonuçlara uyacağını deklere eden Musk'ın anketten 'evet' yanıtının çıkması durumunda yerine kimin geçeceği veya şirketin başkanlığından istifa etmesi durumunda ne zaman görevi bırakacağına dair bir açıklama ise bulunmuyor.

ABD basını geçtiğimiz haftalarda Musk'ın Twitter'da kendi yerine geçmesi için birini aradığını yazmıştı.

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ARTIK DÜNYANIN EN ZENGİNİ DEĞİL

44 milyar Dolar karşılığında Twitter'ın patronu olan Musk Tesla'nın hisselerindeki düşüşün ardından 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını kaybetmişti.

Tesla'nın hisse fiyatlarındaki düşüşte, Twitter'ın satın alım sürecinde yaşananların da etkisi olabileceği düşünülüyor.

Tesla'nın hisselerinin yüzde 14'ünün sahibi olan Musk, hem Forbes hem de Bloomberg'in listesinde ikinci sıraya geriledi.

Musk, Twitter'ı satın alabilmek için yaklaşık 20 milyar dolarlık Tesla hissesini satmıştı. Bunun da hisse fiyatlarındaki düşüşte etkisi oldu.

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Yatırımcılar ayrıca ekonomideki yavaşlama ve artan borçlanma maliyeti nedeniyle Tesla araçlara olan talebin düşeceğinden endişeli...

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Forbes ve Bloomberg'e göre, artık dünyanın en zengini, Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault.

Forbes'a göre Musk'ın kişisel serveti 178 milar dolar. Arnault'unkiyse 188 milyar dolar.

Bloomberg'e göre ise Musk'ın serveti 168,5 milyar dolarken, Arnault'unki 172,9 milyar dolar.