Elon Musk’tan çılgın proje: Gelin Mars’ı işgal edelim

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Musk, söz konusu paylaşımda yer alan 2012’de yaptığı konuşmasında, “Mars’ta bir üsse sahip olmaktan daha heyecan verici, eğlenceli ve gelecek için ilham verici bir şey düşünemiyorum. İnanılmaz derecede zor olurdu. Muhtemelen pek çok insan ölecek ve tıpkı ABD’nin kuruluşunda olduğu gibi yol boyunca korkunç ve harika şeyler olacak” diyor. ABD seçim sürecinde desteklediği Cumhuriyetçi Donald Trump’ın başkan seçilmesinin Musk’ın Mars’a yerleşim kurulması hayalini canlandırabileceği söyleniyor.