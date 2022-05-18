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Elon Musk’tan CEO’ya ‘dışkı’ emojisi

#Elon Musk#Twitter#CEO
Elon Musk’tan CEO’ya ‘dışkı’ emojisi

Geçen hafta Twitter’daki sahte hesapların oranının şirketin açıkladığından daha yüksek olabileceğini gerekçe göstererek, satın alma anlaşmasını askıya aldığını duyuran Elon Musk, son olarak 44 milyarlık teklifini düşürebileceğini söyledi.

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Musk’ın sahte hesaplara ilişkin sorularıyla ilgili bir tweet atan Twitter CEO’su Parag Agrawal, şirketin sahte hesaplarla yoğun şekilde mücadele ettiğini, her gün yarım milyondan fazla sahte hesabı askıya aldığını açıkladı.

TEKLİF GEÇERLİ OLMAZ

Agrawal’ın açıklamasını yeterli bulmayan Elon Musk, bunun üzerine şirketin CEO’suna ‘dışkı’ emojisi yolladı. Daha sonra attığı bir tweet’te “sahte hesapların gerçek oranının yüzde 20 ya da daha fazla olduğunu” öne süren Musk, “Benim teklifim Twitter’ın SPK bildirimlerinin doğru olmasına dayanıyordu. Dün Twitter’ın CEO’su (bot hesapların) yüzde 5’in altında olduğuna kanıt göstermeyi reddetti. Bunu yapana kadar teklif geçerli olamaz” ifadelerini kullandı.

 

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#Elon Musk#Twitter#CEO

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