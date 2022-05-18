Elon Musk’tan CEO’ya ‘dışkı’ emojisi

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Musk’ın sahte hesaplara ilişkin sorularıyla ilgili bir tweet atan Twitter CEO’su Parag Agrawal, şirketin sahte hesaplarla yoğun şekilde mücadele ettiğini, her gün yarım milyondan fazla sahte hesabı askıya aldığını açıkladı.

TEKLİF GEÇERLİ OLMAZ

Agrawal’ın açıklamasını yeterli bulmayan Elon Musk, bunun üzerine şirketin CEO’suna ‘dışkı’ emojisi yolladı. Daha sonra attığı bir tweet’te “sahte hesapların gerçek oranının yüzde 20 ya da daha fazla olduğunu” öne süren Musk, “Benim teklifim Twitter’ın SPK bildirimlerinin doğru olmasına dayanıyordu. Dün Twitter’ın CEO’su (bot hesapların) yüzde 5’in altında olduğuna kanıt göstermeyi reddetti. Bunu yapana kadar teklif geçerli olamaz” ifadelerini kullandı.