Elon Musk'ın başı 19 yaşındaki gençle dertte! Para teklif etti ama...

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Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk son günlerde bir üniversite öğrencisi ile güvenlik krizi yaşıyor.



19 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney, kamuya açık hava trafiği verilerini izleyen bir yazılım üreterek ünlü iş insanı Musk'ın özel jetinin hareketlerini "Elon Musk's Jet" hesabı üzerinden yayınlıyor.



MUSK 'BU BİR GÜVENLİK RİSKİ' DEDİ VE 5 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ

Özel jetinin konumunun bilinmesinin rahatsız olan ve bunun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine düşünen Musk, 19 yaşındaki gence geçtiğimiz sonbaharda bir mesaj atarak "Bunu durdurabilir misin, bu bir güvenlik riski" dedi ve Sweeney'e 5 bin dolarlık bir teklifte bulundu.

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Teknoloji haber sitesi Protocol'de yer alan habere göre Musk mesajında, "Bir deli tarafından vurulma fikrini sevmiyorum" dedi.



Elon Musk'ın teklifini beğemeyen üniversite öğrencisi Musk'ın mesajına, "Bunu 50 bin dolara çıkarma şansı var mı? Üniversitede büyük bir destek olur ve muhtemelen bir araba, hatta belki bir Model 3 almama izin verir." diye cevap verdi.

Habere göre Musk, bu teklifi düşüneceğini söyledi ancak genç adamla henüz iletişime geçmedi.



Musk, bu ayın başlarında , hareketlerini takip eden sosyal medya hesaplarının "bir güvenlik sorunu haline geldiğini" tweetlemişti.





