Elon Musk’ın uzaycılık şirketi Starlink sistemi dünya siyasetini böyle etkiliyor

Haberin Devamı

AMERİKALI teknoloji milyarderi Elon Musk’ın Starlink sistemi, aslen dünyanın en ücra bölgelerinde internet erişimi sağlamak amacıyla geliştirilmişti. Ancak giderek savaş ve kriz bölgelerinde bir iletişim aracına dönüştü. DW Türkçe’nin haberine göre Starlink kablolu ya da fiber altyapıyla mümkün olmayan ya da maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle uygulanmayan bölgelerde dünya çapında hızlı internet sağlamak amacıyla geliştirilmişti. Sistem giderek geniş kullanım alanı buldu. Artık afet bölgelerinden Ukrayna, Gazze gibi savaş alanlarına, Venezuela ve İran gibi rejim karşıtı protestolarda da Starlink’in devreye girdiği görülüyor.

UYDU TABANLI İNTERNET

Starlink, dünyayı çevreleyen 10 bin küçük uydu aracılığıyla dünyaya internet hizmeti sağlıyor. İnternet uyduları 36 km yörüngede yer alırken Starlink uyduları dünya yüzeyinin sade 550 km yüksekliğinde ve bu sayede internet sinyallerini daha hızlı iletebiliyor. Kullanıcılar uydulara otomatik bağlanan antenli bir alıcı terminalle sisteme bağlanıyor. Bu terminaller alınan sinyali yakındaki bir yönlendiriciye iletiyor ve yönlendirici yerel ağda internet bağlantısını sağlıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Turizmde 1 milyon değil 2 milyon Çinli fırsatı Haberi görüntüle

NERELERDE KULLANILDI

- Ukrayna: Şubat 2022’de başlayan Rusya’nın saldırı savaşıyla birlikte Starlink, savaş bölgesindeki en önemli iletişim araçlarından biri haline geldi.

- İran: 2026 başında Tahran’daki rejime karşı ülke genelinde protestolar sırasında rejim interneti kesti. Protestocuların Starlinkler ile iletişim sağladığı iddia edildi.

- Venezuela: Burada da Starlink geçmişte serbest internete erişimi sağlamak için kullanıldı. Ocak 2026’daki ABD müdahalesinin ve eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından Elon Musk, ülke vatandaşlarına geçici olarak ücretsiz internet erişimi sundu.

- Gazze: Temmuz 2024’ten bu yana büyük ölçüde yıkılmış olan Gazze Şeridi’nde Starlink insani amaçlarla kullanılıyor. Ancak siviller için geniş kapsamlı erişim, İsrail tarafındaki güvenlik endişeleri nedeniyle hâlâ sınırlı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın O kapı bu kapı Haberi görüntüle

SİYASİ ARACA DÖNÜŞTÜ

Starlink’in erişim ağı aynı zamanda Amerikalı Elon Musk’a son derece büyük bir etki gücü sağlıyor. Bazı durumlarda orduların ya da yardım kuruluşlarının iletişimi tamamen Starlink’e bağlı. Musk geçmişte Ukrayna’ya Kırım yakınlarındaki bir saldırı için hizmetin etkinleştirilmesini reddetmişti. ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna’yı müzakerelerde taviz vermeye zorlamak için uydu bağlantısını kapatma tehdidinde bulunmuştu. Ekolojik açıdan da eleştiriler var. Starlink uyduları beş yıllık bir ömre sahip. Her gün bir ya da iki uydu Dünya atmosferinde yanarak yok oluyor; açığa çıkan alüminyum oksit ozon tabakasını etkileyebilir ve küresel ısınmaya katkıda bulunabilir.