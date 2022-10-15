Elon Musk'ın Ukrayna kararı herkesi şoke etmişti... En sonunda devreye Pentagon girdi!

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Milyarder iş insanı Elon Musk, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hemen ardından SpaceX'in Starlink adlı uydu-internet sistemini Ukrayna’da devreye sokma kararı almıştı.

Haziran ayında ise SpaceX, işgalin ilk üç ayında Ukrayna'ya 15 bin Starlink kiti teslim ettiğini açıklamıştı.

Elon Musk, Cuma günü Twitter’da şu ana kadar Ukrayna’ya 20 bin Starlink uydu birimi bağışlandığını ve bunun SpaceX’e maliyetinin 80 milyonu bulduğunu söylemişti. Musk, yıl sonunda ise bu maliyetin 100 milyon doları aşacağını belirtmişti. DURUMU CNN INTERNATIONAL ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Ancak CNN International’da yer alan Alex Marquardt imzalı yazıda, Eylül ayında SpaceX tarafından ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) yazılan bir mektupta, şirketin artık Ukrayna’daki hizmeti finanse etmeye devam edemeyeceği bildirildi. Mektupta ayrıca Ukrayna hükümeti ve askeri kullanım için sunulan Starlink hizmetinin finansmanını Pentagon’un devralması talep edildi.

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SpaceX'in hükümet satış direktörü tarafından kaleme alınan mektupta, “Ne Ukrayna’ya daha fazla terminal bağışlayacak ne de mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse edecek durumda değiliz” ifadeleri yer aldı.

Şirketin iddialarına göre ise Ukrayna’da sunulan hizmetin maliyeti, yılın geri kalanında 120 milyon doları, önümüzdeki 12 ayda ise 400 milyon doları bulabilir.

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PENTAGON HEMEN DEVREYE GİRDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Ukrayna'ya sağladığı Strarlink uydu interneti hizmetini ücretsiz devam ettiremeyeceği konusunda şirket ile görüşüldüğünü açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh günlük basın toplantısında, SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Ukrayna'ya ücretsiz sağlanan Strarlink uydu interneti hizmetinin masraflarını artık karşılayamayacağı ve Pentagon'dan Ukrayna adına ödeme yapmasını istediği yönündeki açıklamalarına değindi. Singh, “Bakanlığın Starlink ile ilgili SpaceX ile iletişim halinde olduğunu doğrulayabilirim. Şu an daha fazla detaya girmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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Şimdilik Ukrayna adına SpaceX'e ödeme yapmak üzere duyurulacak bir yardım paketi olmadığını söyleyen Singh, “Ancak ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Singh, “Herhangi bir SATCOM (uydu iletişim merkezi) yeteneğinin sağladığı avantajların kesinlikle farkındayız ve Ukraynalıların sadece savaş alanında değil, ülke içinde de kullanmalarına imkan tanıyoruz. Bu iletişimdeki kırılganlığı anlıyoruz. Uydu iletişiminin sadece savaş alanında değil, tümünde bozulmadan kalması önemli. Ancak yine de Ukraynalıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize dair seçeneklerimizi değerlendiriyoruz ve bu SATCOM iletişimlerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. SEBEP BÜYÜKELÇİYLE YAŞANAN KRİZ Mİ?

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Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij geçtiğimiz hafta, Musk'ın Rusya’nın ilhak ettiği bölgelerde yeniden referandum yapılmasına ve “barış” planına yönelik paylaşımına "Defol git” anlamına gelen küfürlü bir yanıt vermişti.

Bir gazeteci Twitter'da bu paylaşımı hatırlatarak SpaceX'in Starlink hizmetinin masraflarının karşılanmasını istemesinin bu tartışmadan sonra geldiğini belirtirken, Elon Musk ise gazeteciye "Biz sadece onun (Andrij) tavsiyesine uyuyoruz" şeklinde yanıt verdi.