Elon Musk'ın şirketi Space X'te cinsel taciz ve kadın düşmanlığı iddiası!

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Eski bir SpaceX mühendisi, dün Elon Musk'ın roket şirketi Space X’i cinsiyetçilikle dolu bir çalışma ortamını teşvik etmekle suçladığı ve dahası cinsel tacize uğradığını iddia ettiği bir yazı yayınladı.

Musk’ın şirketinde Entegrasyon Mühendisi olarak çalışan Ashley Kosak, SpaceX’te çalıştığı sürece cinsel tacize uğradığını, kurum denetçilerinin ve insan kaynakları yetkililerinin iddia edilen olayları görmezden geldiğini söyledi.

The Verge dergisi dünkü haberinde dört eski çalışanın daha Space X'te cinsel tacize maruz kaldıklarını veya tanık olduklarını söylediğini bildirdi. Eski çalışanlar dergiye, davaların üçünde insan kaynaklarının yanıtını yeterli bulmadıklarını söylediler.

SpaceX sözcüleri ve şirketin CEO'su Musk, konuyla ilgili yorum isteklerine henüz cevap vermediler.

Ashley Kosak yazısında, SpaceX'te 2017 yılında stajyer olarak çalışmaya başladığını ve 2019 yılında mühendis olduğunu söylerken, birlikte kaldıkları stajyer lojmanının mutfağındayken bir stajyer arkadaşının ona arkadan dokunduğunu aktarıyor ve bunu amirine ve başka bir iş arkadaşına söylediğini iddia ediyor.

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Kosak ayrıca 2018'de stajyerken bir takım etkinliğinde bir erkek meslektaşının elini gömleğinin alt kısmından göğsüne kadar gezdirdiğini de iddia etti. Kadın, tüm yaşananları amirlerine söylediğini, bir toplantıda da insan kaynaklarına bildirdiğini, ancak kimsenin şikayetini takip etmediğini ve kendisini güçsüz hissettiğini söyledi.

Kosak, "SpaceX'te çalışan erkeklerin bazıları kadınlara rızaları olmadan sarılıyor, çalışırken kadınlara gözlerini dikiyor ve şirketle ilgili her sosyal etkinliği ofiste kadınlarla çıkmak (veya onlara asılmak) için bir fırsat olarak yorumluyor" sözlerini kullandı. İş arkadaşlarının kendisine Instagram'dan çıkma teklif etmek için mesaj attığını ve bir keresinde bir iş arkadaşından sabah saat 4'te bir telefon aldığını, farklı bir iş arkadaşının evine geldiğini ve defalarca profesyonel kalmalarını talep etmesine rağmen ona dokunmak için ısrar ettiğini söyledi.

Kosak, yazısında SpaceX'teki çalışma ortamını Musk'ın liderliğine bağladığını söyledi. Musk'ın vaatlerde bulunduğunu, ancak sürekli olarak bunları unuttuğunu ve insanları "tükenmişliğin eşiğine" ittiğini söyleyerek, "Elon Musk'ın davranışı, daha önce hayatımın bir parçası olan sadist ve tacizci bir adamın davranışına dikkate değer bir benzerlik taşıyor. Elon, mühendisleri, yönetilecek bir ekipten ziyade çıkarılacak bir kaynak olarak kullanıyor" dedi.

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Mühendis, tekrar tekrar insan kaynaklarına bildirimde bulunduktan sonra şikayetlerini anonim bir Etik ve Uygunluk ihbar hattına ilettiğini ve daha sonra bunun bir Microsoft formu olduğunu ve kimliğinin gizliliğini korumadığını fark ettiğini söyledi. Kosak, daha sonra şirket yetkilisi Gwynne Shotwell ve insan kaynakları sorumlusu Brian Bjelde ile görüştüğünü, kendisine şikayetlerinden haberdar olmadıklarını ve önereceği çözümlerin bir listesini sunmasını istediklerini söyledi.

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Shotwell ve Bjelde, basına bir yorum yapmadı, ancak Shotwell, The Verge dergisine şirketin tacize karşı tutumunu yineleyen bilgilendirici bir e-posta gönderdi.

Kosak, Musk'ın şirketlerindeki çalışma ortamıyla ilgili endişelerini dile getiren ilk kişi değil. Geçen yıl, eski bir SpaceX stajyeri, cinsel taciz iddialarını bildirme kararının kendisine tam zamanlı bir iş fırsatına mal olduğunu iddia ederek şirkete karşı ayrımcılık davası açtı. The Verge, davanın özel olarak görüldüğünü ve reddedildiğini bildirdi.

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Son dört hafta içinde, sekiz Tesla fabrikası çalışanı, Tesla'nın cinsel tacizi görmezden geldiği iddiasıyla Musk'ın elektrikli otomobil şirketine dava açtı.

Eski SpaceX mühendisi Kosak’ın yazısı, Jeff Bezos'un uzay girişimi Blue Origin'deki mühendislerin, şirketin "toksik" ve "cinsiyetçi" bir çalışma kültürüne sahip olduğunu iddia ederek benzer endişelerini dile getirmesinden sadece birkaç ay sonra geldi.