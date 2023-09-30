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Elon Musk'ın 'mülteci' paylaşımına Almanya Dışişleri'nden yanıt: Buna hayat kurtarma deniliyor

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#Elon Musk#ALMANYA#Mülteci
Elon Muskın mülteci paylaşımına Almanya Dışişlerinden yanıt: Buna hayat kurtarma deniliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 15:22

X sosyal medya platformunun sahibi teknoloji milyarderi Elon Musk, son zamanlarda mülteci karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekleyerek Akdeniz’de faaliyet gösteren 8 Alman mülteci kurtarma gemisiyle ilgili paylaşım yaptı. Musk'ın "Alman halkı bundan haberdar mı?” mesajına karşılık, Almanya Dışişleri hesabı mesaja “Evet. Ve buna hayat kurtarma deniliyor” cevabını verdi.

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Mülteci karşıtı açıklamalar yapan Elon Musk, "Alman hükümeti tarafından desteklenen Alman sivil toplum kuruluşlarına ait, Akdeniz’de görev yapan ve mültecileri kurtaran 8 Alman gemisi haberine" "Alman halkı bundan haberdar mı?" mesajını paylaştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’na ait 'hükümet kurumu' onaylı hesaptan Musk’a “Evet. Ve buna hayat kurtarma deniliyor” cevabı geldi.

Elon Muskın mülteci paylaşımına Almanya Dışişlerinden yanıt: Buna hayat kurtarma deniliyor

Paylaşımın, ayrıca Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve İskoçya Birinci Bakanı Humza Yousaf tarafından beğenildiği görüldü.

Musk ise bugün “Yani bununla sahiden gurur duyuyorsunuz. İlginç. Açıkçası Alman halkının çoğunluğunun bunu desteklediğinden şüpheliyim. Bir anket yaptınız mı? Almanya'nın çok sayıda yasa dışı göçmeni İtalyan topraklarına taşıması İtalya'nın egemenliğinin ihlali değil midir? İşgal hisleri var ...” yanıtını verdi.

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#Elon Musk#ALMANYA#Mülteci

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