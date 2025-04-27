Elon Musk'ın gizli planı: '5 bin çocuktan oluşan 'lejyon' kurmaya çalışıyor'

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Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın özel hayatıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Musk'ın en az dört farklı kadından 14 çocuğu olduğu ve bu sayıyı artırmak için "zeki ve muhafazakar genç kadınlardan oluşan bir harem" kurduğu öne sürüldü. Musk'ın kızı Vivian, kaç üvey kardeşi olduğunu bilmediğini belirterek, babasının tüp bebek yöntemiyle neredeyse tüm bebeklerin erkek olmasını sağladığını iddia etti.

Musk'ın çocuklarına verdiği isimler de dikkat çekti. Musk'ın X AE A-Xii, Exa Dark Siderael ve Tau Techno Mechanicus gibi alışılmadık isimlere sahip çocukları bulunuyor. Şubat ayında muhafazakar yazar Ashley St Clair, Musk'tan Romulus adını vermeye karar verdikleri bir çocuğu olacağını açıkladı.

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'KADINLARA GİZLİLİK ANLAŞMASI TEKLİF EDİYOR'

Mahkeme kararıyla yapılan DNA testi, Musk'ın çocuğun babası olması ihtimalini yüzde 99.9999 olarak belirledi.

The Wall Street Journal'a konuşan St Clair, Musk'ın çocuklarının anneleriyle gizlilik anlaşmaları yaptığını ve kendisine 11.3 milyon sterlin teklif ettiğini duyurdu.

Daily Mail'ın haberine göre, Musk, "medeniyetin çökeceği" korkusuyla "yüksek zekalı insanların daha fazla çocuk yapması" gerektiğine inandığı için 5000 çocuk yapmayı hedefliyor. St Clair ise Musk'ın "kıyametten önce lejyon seviyesine ulaşmak" istediğini kaydetti.

MARS PROJESİNİN ASIL NEDENİ KIYAMET KORKUSU MU?

Haberde, Musk'ın Mars kolonizasyonu projesinin de bu korkularla bağlantılı olduğu öne sürüldü. St Claire, Musk'ın kendisine 2023'te Japon yetkililerin talebi üzerine sperm bağışladığını anlattığını da belirtti.

Elon Musk'ın kızı Vivian ise babasının kamuoyunun bilmediği çocukları olduğunu belirtti. 20 yaşındaki Vivian, kaç kardeşi olduğundan haberi olmadığının altını çizerek, Musk'ın çocuklarının erkek olması için tüp bebek gibi yöntemler kullandığını vurguladı.

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HAZİNE BAKANI İLE KAVGA ETTİ

ABD'li teknoloji milyarderinin siyasi kariyeri de tartışmalara sahne oldu. Trump'ın 2024 kampanyasına 287 milyon dolardan fazla bağış yapan Musk, DOGE'deki (Hükümet Verimliliği Bakanlığı) görevinden çekileceğini açıkladı.

İddiaya göre Musk'ın Beyaz Saray'da Hazine Bakanı Scott Bessent'le yaşadığı bir tartışma, başkalarının araya girerek fiziksel müdahalede bulunmasıyla sonlandırıldı.

Göreve başlarken duyurduğu federal bütçeden 2 trilyon dolar kesme vaadinde bulunan Musk'ın bu sözü ise şu ana kadar gerçeklikten uzak görünüyor. Musk, Şubat ayından bu yana federal hükümetin bütçesinde tasarruf sağladı ancak şu ana kadar elde edilen veriler sene sonuna kadar 2 trilyon dolarlık tasarruf vaadinin gerçekleşemeyeceğini ortaya koydu.

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TESLANIN KARI YÜZDE 71 DÜŞTÜ

Musk'ın siyasi hayatında yaşadığı çalkantılar, iş hayatına da yansıdı. Tesla'nın otomobil satışlarında yüzde 20, kârlarında ise yüzde 71'lik düşüş yaşandı. Analistler, bu düşüşte Musk'ın siyasi tutumunun etkili olduğunu kaydetti. Musk ise eleştirilerin ardından yatırımcılara "Bugünlerde sıkılacak zaman yok" diye espri yaptı.

Musk'ın siyasi faaliyetleri Avrupa'ya da uzandı. İngiltere'de hüküm giyen hapisteki aşırı sağcı Tommy Robinson'ı desteklemesi ve Almanya'daki göçmen karşıtı AfD partisine yakınlığı eleştirilere neden oldu.

Siyaset uzmanları, Musk'ın artık "yönetimde ölü bir ağırlık" olduğunu ve sadece antipati topladığına dikkat çekti.